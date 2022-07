Fiocco rosa all’Hotel Le Baleari: è nata Alina

Tetiana D., una delle giovani donne ospiti presso l’Hotel della CRI a Tirrenia, giunta a Pisa con il figlio Artem dalla martoriata Ucraina, e in dolce attesa, nella serata di venerdì 15 luglio ha avuto il travaglio e, alle 22.10, è stata subito trasportata nel reparto di Maternità dell’Ospedale Santa Chiara, dall’ambulanza CRI 118 India in servizio proprio nella stessa sede. Alle ore 23.43 è nata Alina ,una bella bambina di 3,060 Kg. e 51 cm.di lunghezza. La CRI si unisce alla gioia di mamma Tetiana, del padre che si trova tuttora in Ucraina, del fratello Artem di 14 anni e della famiglia, che sarà presto ospitata nella sede CRI di via Niccolini a San Giuliano Terme, ristrutturata con contributi specifici di aziende pisane ed arredata con un contributo del Rotary Club Pisa Pacinotti.