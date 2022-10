Scomparso dal centro di accoglienza straordinario: ricerche in corso

Si è riunita in Prefettura oggi, 24 ottobre, la Cabina di Regia finalizzata al coordinamento delle ricerche del signor Oleksandr Ivanenko, 65enne nato in Ucraina, scomparso nella mattinata di ieri a Pontedera, frazione La Rotta, dopo essersi allontanato dal centro di accoglienza straordinario presso cui è ospitato. Nel corso della riunione, a cui hanno preso parte i rappresentanti della Provincia di Pisa, delle locali Forze di Polizia, del Comando dei Vigili del Fuoco di Pisa e della Direzione Marittima di Livorno, sono state condivise le ulteriori iniziative da assumere per le ricerche.

Nello specifico, nei pressi del luogo di ultimo avvistamento, è stato allestito un posto di comando avanzato dei Vigili del Fuoco. Le azioni sono concentrate in un'area impervia e boschiva, con l’ausilio di un elicottero, unità cinofile, droni e personale tecnico altamente specializzato, con il supporto dei volontari di protezione civile. Durante l’incontro, inoltre, è stata condivisa l’attivazione delle unità cinofile molecolari facenti capo al Centro Cinofili Carabinieri di Firenze, attualmente impegnate nelle operazioni di ricerca.