Oltre 51mila euro (per la precisione 51.727,20 euro) di finanziamenti sono stati intercettati da 11 progetti dell'area di Pisa, vincitori del bando 'Siete presente. Con i giovani per ripartire' realizzato da Cesvot e finanziato da Regione Toscana-Giovanisì, in accordo con il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, con il contributo delle 11 Fondazioni bancarie della Toscana.

Il bando punta a promuovere e qualificare il ruolo dei giovani nell’associazionismo toscano, dare forza e ruolo a una generazione nuova perché sia capace di rinnovare la proposta del Terzo settore, la sua capacità di radicamento sul territorio nonché di facilitare il ricambio generazionale all’interno delle organizzazioni.

"I giovani sono una risorsa per il volontariato e il mondo del volontariato è un'opportunità per i giovani: il bando 'Siete Presente' si pone quindi come una ricchezza per tutti. I progetti che vengono premiati e sostenuti offrono spunti nuovi e idee innovative per Terzo Settore e hanno ricadute positive per l'intera comunità", ha detto alla presentazione Luigi Paccosi, presidente di Cesvot. "La partecipazione al bando conferma che quello toscano è un tessuto associativo vivace, capace di coinvolgere le nuove generazioni e quindi di rinnovare la sua proposta, la sua capacità di radicamento sul territorio, facilitando allo stesso tempo il ricambio generazionale all’interno delle associazioni".

"Giovanisì vuole promuovere e valorizzare il ruolo dei giovani nella nostra società, sotto ogni punto di vista, fornendo gli strumenti per realizzare le loro idee, le loro aspirazioni, i loro talenti. Il bando Siete Presente avvicina i giovani e il mondo dell’associazionismo, prevedendo percorsi di crescita e qualificazione di giovani già inseriti nelle organizzazioni e incentivando il coinvolgimento attivo di altri ragazzi", ha affermato Bernard Dika, portavoce del presidente della Regione Toscana. "I giovani diventano protagonisti del cambiamento, non sono spettatori".

"Oggi è l'occasione non soltanto per ricordare l'importante ruolo che rivestono le Associazioni sul territorio, l'impegno e dedizione quotidianamente profuso dai volontari a favore di tutti i cittadini, a favore delle persone più bisognose ma è anche il momento per valorizzare la partecipazione attiva dei giovani alle realtà associative, alla vita della nostra comunità", ha commentato l'assessore alle politiche sociosanitarie del Comune di Pisa, Giovanna Bonanno. "I giovani - ha aggiunto - rappresentano una risorsa, una ricchezza per il nostro tessuto sociale cittadino, sono un valore aggiunto per la loro energia positiva, per il loro impegno, per le idee innovative, fattori tutti che hanno ricadute positive sull'intera comunità. Non dobbiamo però dimenticare che il mondo associativo rappresenta allo stesso tempo per i giovani una importante opportunità, perché consente loro di vivere percorsi di crescita, di valorizzazione personale, di condivisione e di confronto ma anche di impegno per gli altri e per una società migliore".

"I giovani protagonisti nel Terzo Settore, coinvolti con proposte concrete e valorizzando il loro ruolo nelle associazioni del territorio - ha detto Stefano Del Corso, presidente della Fondazione Pisa - questi sono gli obiettivi a cui mira il bando 2024 Siete Presente di Cesvot a cui la Fondazione Pisa ha riconosciuto, anche per questa edizione, un contributo. Oggi con la presentazione dei progetti vincitori si entra nel vivo della realizzazione di idee innovative per il territorio".

I progetti vincitori

'Insight Out - Progetto teatro-terapeutico', ente capofila L'Alba Auto-Aiuto Odv, enti gruppo proponente Aiart Associazione Spettatori Sezione di Pisa, La Vita Oltre Lo Specchio Odv, L'Alba Associazione Aps, partner Arci Comitato di Pisa Aps, Arci Servizio Civile di Pisa Aps, Associazione Casa della Città Leopolda, Associazione Culturale Arte Espressività Discipline Olistiche, Binario Vivo Aps, Bottega del Tempo Aps, Comune di Pisa, Coordinamento Toscano delle Associazioni per la Salute Mentale Odv, Istituto Superiore E. Santoni, Istituto Superiore Professionale per i servizi alberghieri e ristorazione G. Matteotti. Il progetto ha ottenuto un finanziamento di 5.000 euro.

'Scuola gratuita di italiano per migranti "El Comedor" - Anno secondo', ente capofila El Comedor Estudiantil Giordano Liva - Organizzazione di Volontariato, ente gruppo proponente Associazione Bhalobasa ODV. Il progetto ha ottenuto un finanziamento di 4.685 euro.

'Ri-Gioca Riuso Innovativo per il Gioco, l'Inclusione e la Cura Ambientale', ente capofila Feronia Associazione di Promozione Sociale, ente gruppo proponente Circolo Legambiente Valdera Aps, partner Centro Diurno "Il Quadrifoglio" - Gruppo Paim, Recuperarti Aps Ets, Università di Pisa. Il progetto ha ottenuto un finanziamento di 5.000 euro.

'Giovani in azione”, ente capofila Legambiente Pisa, ente gruppo proponente Casa della Donna Aps, partner Ente Parco Regionale Migliarino - San Rossore - Massaciuccoli. Il progetto ha ottenuto un finanziamento di 5.000 euro.

'Pivot', ente capofila Arci Comitato di Pisa Aps, enti gruppo proponente Circolo Arci La Pieve Aps, Circolo Arci Visignano Aps, Punto Radio Aps, partner Circolo Arci Giovani Pace Lavoro e Libertà, Circolo Arci Lo Stradello, Comune di Cascina, Comune di San Giuliano Terme. Il progetto ha ottenuto un finanziamento di 5.000 euro.

'Spazio Giovani al centro', ente capofila Centro San Marco Odv, ente gruppo proponente Circolo Arci Balalaika Aps, Wwf Alta Toscana Odv, partner Abc Sport, Comune di Pisa, Ens - Ente Nazionale Sordi - Sez. Prov. Livorno, Istituto Superiore E. Santoni, Istituto Superiore Galilei-Pacinotti, Istituto Superiore Magistrale Giosué Carducci, Istituto Superiore professionale per i servizi alberghieri e ristorazione G. Matteotti, Provincia di Pisa. Il progetto ha ottenuto un finanziamento di 2.542,20 euro.

'Musica altrove', ente capofila Accademia della Musica Citta di Volterra Aps, ente gruppo proponente Associazione Culturale Musicale Madaus Aps, partner Circolo Arci San Giusto Aps, La Torricella Srl, Lions Club Volterra, Mondo Nuovo A.P.S., Pro Loco di Lajatico Aps, Pro Loco di Saline Aps, S. Chiara Azienda Pubblica di Servizi alla persona, Società della Salute Valdera. Il progetto ha ottenuto un finanziamento di 5.000 euro.

'Partecipiamo il presente costruendo il futuro', ente capofila Acli di Pisa Aps, ente gruppo proponente Ora Legale Odv, partner Alzaia Società Cooperativa Sociale, Associazione Acli San Piero a Grado Aps, Associazione Il Colombre Aps, Associazione Pusg Aps, Nucleo Acli AfoRiSMa Aps, Società Cooperativa AfoRiSMa Acli Formazione Ricerca Servi I Management) Impresa Sociale, Società Cooperativa Sociale Il Simbolo. Il progetto ha ottenuto un finanziamento di 5.000 euro.

'Maguey, nuove generazioni e ambiente - Coltivare l’educazione di giovani in situazione di svantaggio', ente capofila Aipd Associazione Italiana Persone Down Sezione di Pisa Associazione di Promozione Sociale Ente del Terzo Settore, ente gruppo proponente Controluce Odv, partner Arnera - Società Cooperativa Sociale, Società Cooperativa Sociale Il Simbolo. Il progetto ha ottenuto un finanziamento di 5.000 euro.

'A tutto mondo : il patrimonio fluviale del territorio pisano tra tradizioni, mestieri, ecosostenibilità', ente capofila Circolo Zona D Aps, ente gruppo proponente Comitato Territoriale CSI di Pisa , partner Associazione Osservatorio Ornitologico Francesco Caterini, BI-DONE Aps. Il progetto ha ottenuto un finanziamento di 4.500 euro.

'Diamoci una mossa!', ente capofila Giovani Volterra Associazione di Promozione Sociale, enti gruppo proponente Comitato Csi Volterra, Consiglio dei Priori e delle Contrade della Città di Volterra Aps, Compagnia Balestrieri della Città di Volterra Aps, Panathlon Club Volterra. Il progetto ha ottenuto un finanziamento di 5.000 euro.