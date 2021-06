Gli studenti del Santoni a 'scuola di solidarietà' con i volontari della Pubblica Assistenza

Con un evento aperto alla cittadinanza e alla presenza delle autorità al Parco Comunale Pratali a Ghezzano, si chiude una prima parte del progetto di alternanza scuola lavoro realizzato in collaborazione tra la Pubblica Assistenza di Pisa e l’Istituto Santoni. Un percorso iniziato da alcuni mesi, con primi incontri introduttivi e di approfondimento online su alcune tematiche legate al Covid-19, a cui sono seguiti incontri in presenza, attività e laboratori che hanno visto protagonisti circa 220 ragazzi dell’istituto superiore pisano.

Molti i momenti di scambio e collaborazione tra le ragazze e i ragazzi e i volontari, che hanno collaborato in attività dimostrative dell’impegno quotidiano dell’associazione, partendo dal sociale e dalla vicinanza alla popolazione fino alla protezione civile, e percorsi che hanno visto invece protagonisti direttamente i ragazzi.

Quattro i percorsi attivati: la raccolta di generi alimentari e la realizzazione dei pacchi alimentari, attività svolta nei punti vendita Pam di Fornacette, viale delle Cascine e via Pascoli con la collaborazione della Pallavolo Ospedalieri di Pisa; un percorso di ascolto per gli anziani, categoria molto colpita da questa pandemia che ha acutizzato solitudine e marginalità; un percorso di digitalizzazione rivolto ad anziani per aiutarli prendere confidenze con gli strumenti informatici di uso ormai comune e infine un percorso di informazione e sensibilizzazione sul tema del Covid-19, portato avanti da 'ambasciatori' impiegati in gazebo in Logge di Banchi, e ai mercati di via Paparelli, di Vecchiano e di Marina di Pisa. Il progetto continuerà anche in estate, fino a metà settembre.