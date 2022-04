Il programma 'Siete presente' porta 55mila euro ai giovani volontari del terzo settore

Cinquantacinquemila euro di finanziamenti per gli 11 progetti dell'area di Pisa vincitori del bando 'Siete presente. Con i giovani per ripartire', realizzato da Cesvot e finanziato da Regione Toscana-Giovanisì in accordo con il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, con il contributo delle 11 Fondazioni bancarie della Toscana. Il bando 'Siete presente. Con i giovani per ripartire' punta a promuovere e qualificare il ruolo dei giovani nell’associazionismo toscano, dare forza e ruolo a una generazione nuova perché sia capace di rinnovare la proposta del terzo settore, la sua capacità di radicamento sul territorio nonché di facilitare il ricambio generazionale all’interno delle organizzazioni.

"Siamo felici - dichiara Daniele Vannozzi, presidente della Delegazione Cesvot Pisa - di una così ricca partecipazione al bando: il tessuto associativo pisano si conferma molto attivo e attento. E' facendo rete che possiamo portare avanti il welfare di comunità. Ringrazio tutti i partecipanti". "Possiamo esprimere tutta la nostra soddisfazione per i risultati di questo bando - ha spiegato il direttore di Cesvot Paolo Balli - la novità che presentiamo in questa edizione, alla luce di un sempre più consolidato rapporto con Regione Toscana, è il convolgimento di tutte le Fondazioni bancarie della nostra regione che hanno accolto con interesse e entuasiamo la nostra proposta e che ci hanno permesso di raddoppiare il numero di associazioni premiate".

"Regione Toscana - dice Bernard Dika, consigliere per l'innovazione e le politiche giovanili del presidente della Giunta regionale - con le opportunità del progetto Giovanisì combatte la frustrante sensazione di non poter far nulla per cambiare le cose. Le risorse del bando 'Siete Presente' pongono noi giovani non più oggetto della discussione ma soggetto attivo che decide e guida il cambiamento nelle comunità, rendendo con le azioni dell’oggi meno incerto il domani. Grazie al terzo settore il nostro impegno sociale va oltre il bando e diventa un modello di vita, di cittadinanza attiva". "Voglio ringraziare le fondazioni bancarie della Toscana, la regione Toscana, il Cesvot, che hanno lavorato per coinvolgere i giovani in questa iniziativa in favore di progetti per il Terzo settore - dice il sindaco di Pisa Michele Conti - voglio cogliere questa occasione anche per ringraziare il mondo del volontariato perché, in questi anni che faccio il sindaco, ho potuto toccare con mano il grande contributo che i volontari danno alla comunità nei momenti di emergenza. Le nostre città senza di loro non potrebbero dare i servizi che riescono a dare e gli stessi enti locali si troverebbero in gravi difficoltà senza il loro supporto attivo e concreto".

I progetti vincitori

- Creazione a Pisa del Club alcologico territoriale secondo il metodo ecologico sociale di Hudolin nel controllo dell’abuso di alcool post Covid-19, ente capofila Aplysia Aps, promotori Venerabile Arciconfraternita di Misericordia e Crocione di Pisa, partner Comune di Pisa. Il progetto ha ottenuto un contributo di 4.951 euro.

- Idee in Onda, capofila CIF-Centro Italiano Femminile Comunale di Vicopisano Odv, promotore Associazione culturale 'Non c'è futuro senza memoria', Calamo Associazione culturale, partner Arnéra Cooperativa sociale Onlus, Circolo Arci Lo Stradello, Comune di Vicopisano, Fondazione Ettore Batini ente morale, Parrocchia di San Giovanni Evangelista di San Giovanni Alla Vena. Il progetto ha ottenuto un contributo di 5mila euro.

- Giovani, cittadini delle comunità, capofila Acli provinciale di Pisa, promotore Acli Solidarietà di Pisa, Associazione Ora Legale, partner Alzaia società cooperativa sociale, Arcidiocesi di Pisa, associazione Pusg Aps, Circolo Acli Nautico Avio aps, Circolo Marina Arnovecchio Aps, Il Simbolo, Società Cooperativa A.Fo.Ri.S.Ma. Il progetto ha ottenuto un contributo di 5mila euro.

- Il Giardino di Luca, capofila Associazione Quattro Strade, promotore Misericordia nel Comune di Lari Onlus, partner Associazione Volare senz'ali, Associazione Guide e Scout cattolici italiani Casciana Terme, Associazione Perignanese. Il progetto ha ottenuto un contributo di 5mila euro.

- Giovani contro l'esclusione, capofila Autismo Pisa Aps, promotore Unità migranti in Italia, partner Tarta blu. Il progetto ha ottenuto un contributo di 5mila euro.

- Sostenibili nel presente e nel futuro, capofila Legambiente Pisa, promotore Fiab Pisa, partner Ente Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli. Il progetto ha ottenuto un contributo di 5mila euro.

- CEP far Circolare l'Economia Partecipata, capofila Croce Rossa Comitato di Pisa, promotore Croce Rossa Italiana Comitato Di Guardistallo, partner Scapigliato S.r.l. Il progetto ha ottenuto un contributo di 5mila euro.

- Attrezzati e Vai!, capofila Sport per tutti Solidarietà Valdera Odv, promotori Fondazione Il Gabbiano Blu Onlus, Unione italiana Sport per Tutti Valdera, partner Comune di Capannoli, Società della Salute Valdera, Unione Comuni della Valdera. Il progetto ha ottenuto un contributo di 5mila euro.

- 'TE.IN.GIOCO!' - TErritorio & INnovazione: GIOvani per la COmunità, capofila Salviamo la Rocca Aps, promotore Gruppo archeologico Vecchianese, partner Ripafratta società cooperativa di comunità. Il progetto ha ottenuto un contributo di 5mila euro.

- La bandiera incontra la danza, nuovo modello di Ben-Essere, capofila Gruppo Storico Sbandieratori e Balestrieri città di Volterra Aps, Centro Danza Classica Città di Volterra. Il progetto ha ottenuto un contributo di 5mila euro.

- Form… Azione! Formare per informare, capofila Associazione Mondo Nuovo Aps, promotore Il Coretto dei Pinguini, partner Comune di Volterra, G.A.VOL. Gruppo Animalisti Volterra, Gruppo italiano amici della natura sezione di Volterra, Venerabile Arciconfraternita della Misericordia di Volterra. Il progetto ha ottenuto un contributo di 5mila euro.