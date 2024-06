Coltano, il Comitato chiede spiegazioni: "Il progetto della base dei Carabinieri al Cisam è pronto a partire?"

"Hanno un netto sapore di dejà vu le promesse fatte dal sindaco Conti nell’assemblea del 19 giugno scorso - dicono i rappresentanti del Comitato per la difesa di Coltano - apprezziamo certamente il ribadito impegno a installare le telecamere per il controllo degli abbandoni selvaggi di rifiuti, quello a smuovere l’ANAS per la riparazione del ponte sull’Aurelia, e siamo anche lieti di riascoltare, ieri come alla vigilia delle elezioni, l’impegno del sindaco per il restauro della Palazzina Marconi e delle Stalle del Buontalenti".

"Speriamo che sia la volta buona - commentano - i coltanesi sono esasperati dai disagi quotidiani che devono affrontare, e ormai crederanno solo ai fatti. Certo, ci sono sembrate sconcertanti - continuano gli esponenti del Comitato - alcune affermazioni sia del sindaco che dell’assessore Latrofa. Perché parlare a Coltano di 'presunto ambientalismo che danneggia i cittadini' o di necessità di 'essere moderni' cementificando e stracciando le regole di protezione ambientale è davvero fuori luogo".

Il Comitato prosegue: "Coltano ha una grandissima ricchezza, e questa ricchezza è il suo pregiatissimo ambiente che fa parte del Parco. E’ sull’ambiente e sulla sua protezione che si deve puntare per qualsiasi forma di sviluppo; e il recupero adeguato di prestigiose strutture storiche, da anni abbandonate e fatiscenti, può favorire un turismo ambientale di qualità che crei uno sviluppo sostenibile".

"Non ci è neanche sembrata chiara l’affermazione relativa alla base dei Carabinieri prevista al Cisam - continua il Comitato per la difesa di Coltano - Secondo Conti il progetto sarebbe salpato e starebbe per iniziare, tanto che il sindaco fa già i conti dei proventi delle compensazioni. Ci chiediamo: con quali fondi e con quali modalità si costruirà questa base? Per collocare nel Cisam una struttura militare, come noto, è necessario prima procedere alla bonifica (costosa) delle aree contenenti il dismesso reattore nucleare e provvedere ad una collocazione adeguata del Deposito nazionale di scorie radioattive".

"Il sindaco, che è sembrato molto informato sul progetto, ha evitato qualunque riferimento a queste tematiche, mentre, per quanto riguarda il previsto abbattimento delle 2500 piante di alto fusto (nella selva pisana patrimonio Unesco) ha stancamente ripetuto che si piantumeranno altri alberi, sorvolando sul fatto che ormai tutti hanno capito che un arbusto non equivale ad un albero maturo con una grande chioma, soprattutto per la capacità di captare CO2".

La conclusione: "Mentre aspettiamo la concretizzazione delle promesse, riaffermiamo che alcuni ambienti pregiati, parte integrante del Parco, non si toccano. Aree dedicate alle attività economiche nella bozza di Piano Integrato del Parco ce ne sono anche troppe. Deve essere il Parco a dettare le regole per la gestione di esse (il riferimento è all’area dei Navicelli per la nautica o ai balneari per il litorale); nel parco è possibile avere spazi di questo tipo, purché dentro regole che tutelino l’ambiente".