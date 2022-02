Parole e note per i bambini: il progetto del liceo musicale 'Carducci' insieme a AIRC

"Le parole servon tanto ma il cuore fa di più": da questa frase e con la dedica alla canzone 'Beppeanna' è partita l'ispirazione per il progetto benefico che è stato realizzato dal Liceo Musicale 'G.Carducci' di Pisa, in collaborazione con AIRC, Iervolino & Lady Bacardi Entertainment S.p.A. di Roma e l’associazione 'Accademia Tamburi Futuri' di Pisa. Il lancio della campagna, lunedì 14 febbraio, nel giorno di San Valentino vuole essere di buon auspicio per un regalo 'fatto con il cuore' a tanti bambini che hanno bisogno di aiuto e sostegno.

"Il progetto nasce dall’esigenza di unire l’arte alla solidarietà - spiega Francesco Dell'Omo, docente del liceo 'Carducci' e coordinatore del progetto - cercando di confezionare il tutto a costo zero grazie al coinvolgimento di professionisti del settore musicale e cinematografico, sensibili alla causa e disponibili a realizzare tale iniziativa". Dell'Omo prosegue: "Abbiamo scelto il brano 'Beppeanna' della Bandabardò in memoria del leader Enrico Greppi, in arte 'Erriquez', deceduto il 14 febbraio 2021 e da sempre portatore di messaggi di pace e di amore per tutti".

"Beppeanna rappresenta un inno generazionale al quale molti di noi sono legati e nasce, a detta degli autori, dal gioco per bambini 'Attenzione Concentrazione Ritmo e Velocità'. Questi due elementi ci hanno suggerito, quasi naturalmente, un'azione finalizzata al nostro scopo". Il brano, arrangiato dal professor Francesco Dell’Omo, è stato eseguito da alcuni allievi della Classe di Strumenti a Percussione del Liceo Musicale Statale 'G. Carducci' e dai bambini più piccoli dell’Associazione Culturale 'Accademia Tamburi Futuri', interpretato dalle splendide voci di Frida Bollani Magoni e di Marco Scaramelli (studenti di Canto presso il medesimo Liceo 'G. Carducci') e registrato dal professor Dario Ferrante.

La Società di Produzione Cinematografica Iervolino & Lady Bacardi Entertainment S.p.A di Roma. infine, ha realizzato un'animazione-video per bambini da pubblicare, insieme al brano musicale, sul web. Il download sarà a pagamento al prezzo di 5 euro, l'intero ricavato sarò devoluto in beneficenza a favore dell’associazione AIRC. L’uscita ufficiale è stata fissata a oggi, lunedì 14 febbraio 2022, primo anniversario della morte di Enrico Greppi e ricorrenza di San Valentino. Il brano è scaricabile dalla piattaforma 'La Rete del Dono' nella sezione AIRC.

Il Liceo 'G. Carducci' di Pisa, in occasione del tradizionale Concerto di Natale (quest’anno fatto presso la Stazione Leopolda di Pisa), attraverso l’ingresso ad offerta libera ha raccolto fondi che sono stati già devoluti all’AIRC. L’Orchestra di Percussioni del Liceo è composta da: Gregorio Manetti, Francesco Mencucci, Federico Torre, Sibilla Isabelli, Nicolò Patriarchi, Luca Pasqualetti, Angelo Parducci, Ines Bracci, Enrico Niccolini, Andrea Franchi, Viola Degl’innocenti. Un ringraziamento speciale è riservato al gruppo dei più piccoli dell’Associazione 'Tamburi Futuri': Ambra Del Testa, Cosmo Ciardi, Luna Dell’Omo, Virgilio Santiago Bartolomeo e Lorenzo Algisi.