'Diamo un taglio alla violenza': il progetto di Cna Pisa e Casa della donna

'Diamo un taglio alla violenza contro le donne'. Presentato nella mattina di lunedì 21 novembre, nella sede di Cna Pisa, il progetto (nato nell’ambito delle iniziative dedicate alla giornata nazionale contro la violenza sulla donna) rivolto alle categorie di parrucchiere/i ed estetiste/i già sperimentato in diverse città italiane. Un’idea dell’associazione Casa della donna di Pisa che ha trovato immediatamente il sostegno dell’associazione di categoria pisana che, oltre a sposare interamente la nobile causa, ha invitato ad aderire tutta la categoria dei parrucchieri ed estetisti che rappresenta.

Data la preoccupante crisi economica sia la Casa della donna di Pisa che Cna non vogliono gravare sui titolari delle attività chiedendo sconti o 'tagli sociali', ma desiderano fare un appello congiunto confidando nella generosità delle cittadine e dei cittadini che, al momento del pagamento del servizio/trattamento di benessere ricevuto, su invito del loro parrucchiere/a o estetista di fiducia potranno donare un contributo al Centro antiviolenza della Casa della donna. C’è tempo a partire da domani, martedì 22 novembre, fino al 22 dicembre per fare una donazione.

In cambio, dal canto suo, la Casa della donna propone un incontro di formazione sui temi della violenza contro le donne dedicato alle due categorie e una restituzione in termini di visibilità per quei negozi che aderiranno al progetto, mediante una campagna di pubblicizzazione sui suoi canali social. Presenti alla conferenza stampa, oltre a Marcello Bertini, coordinatore sindacale Cna Pisa, Carla Pochini, presidente della Casa della donna di Pisa e Carlo Musto, presidente acconciatori Cna Pisa anche Simona Mussini, vice presidente Casa della donna Pisa (colei che ha progettato la campagna) e Daniela Lucatti, psicologa centro violenza.

"Come Cna Pisa abbiamo immediatamente aderito ad un progetto - commentano il coordinatore sindacale dell’associazione di categoria Marcello Bertini e il presidente di Cna Pisa acconciatori Carlo Musto - che, oltre ad essere nobile, rappresenta una priorità assoluta. Siamo convinti che il tema della violenza sulle donne non sia purtroppo un’emergenza ma un fenomeno che, a macchia d’olio si sta estendendo, diventando strutturale. Per questo è importante e fondamentale l’impegno di tutti noi e un’opera di sensibilizzazione a 360 gradi. Tra l’altro, ci preme precisarlo, questa iniziativa pensata dalla Casa della Donna sarà suddivisa in due archi temporali e vedrà coinvolto adesso tutte le parrucchiere e acconciatori e, la prossima primavera, i saloni di estetica e benessere".

A concludere Carla Pochini, presidente Casa della Donna di Pisa: "La violenza sulle donne è un fenomeno che si previene e combatte innanzitutto attraverso la sensibilizzazione ed è quindi importante mettere in campo iniziative che parlino ad un pubblico ampio e trasversale. Ecco perché abbiamo pensato di lanciare questa campagna che coinvolge in prima persona parrucchiere e parrucchieri. Attraverso di loro ci auguriamo di arrivare alla cittadinanza non solo per ricevere un sostegno al nostro Centro antiviolenza ma anche e soprattutto per aumentare la consapevolezza che la violenza sulle donne ci riguarda tutte e tutti. Siamo grate quindi a Cna per aver subito accolto la nostra proposta e un grande grazie a tutte e tutti coloro che aderiranno”.