Case popolari, il progetto DecorErp continuerà

E' quasi giunta alla fine la fase di sperimentazione di, un progetto finalizzato a restituire ai residenti degli alloggi pubblici il piacere di vivere le aree comuni condominiali, nel tentativo di eliminare quel confine che corre tra quello che c'è al di là ed al di qua della propria porta di casa.L'attività svolta grazie alla collaborazione tra Apes e cooperativa Arnera, grazie alle risorse messe a disposizione dal Comune di Pontedera, ha portato a tutta una serie di interventi effettuati sul verde, la riparazione di piccole buche, il restauro dell'arredo urbano, imbiancature, pulizia di caditoie e tanto altro. Tutto svolto nelle aree comuni degli spazi condominiali e delle resedi da una squadra di pronto intervento, dove sono stati inseriti lavoratori fragili che abitano proprio nelle case popolari.Gli interventi sono stati effettuati molto spesso su segnalazione degli stessi residenti, dando vita ad un circuito virtuoso che consente di valorizzare il patrimonio Erp e, al tempo stesso, la riappropriazione degli spazi condivisi. "Il progetto verrà rinnovato per consolidare i risultati ottenuti in fase di sperimentazione - annuncia l'assessore comunale alle Politiche abitative Sonia Luca - l'obiettivo è quello di fornire ai condomini tutti gli strumenti per contribuire alla gestione delle aree comuni, affiancando gradualmente il processo di autonomia".