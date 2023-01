Progetto di pet therapy al Don Bosco di Pisa

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Nel mese di dicembre dell’anno che abbiamo appena salutato si è concluso il secondo ciclo di incontri di Educazione Assistita con gli Animali (Pet Therapy) presso la Casa Circondariale Don Bosco di Pisa. Fortemente voluto dall’amministrazione, che ha dedicato fondi interni per la realizzazione del progetto, il corso ha costituito per i partecipanti della sezione maschile e della sezione femminile un’occasione per formarsi nell’ambito della Gestione Ordinaria del cane ed Educazione Cinofila di base. Al termine del percorso è stato rilasciato un attestato di partecipazione che rappresenta il riconoscimento di un impegno speso al fine di migliorare la propria relazione con i cani e di acquisire competenze spendibili all’esterno, una volta concluso il periodo di reclusione. L’iniziativa è stata affidata all’associazione Do Re Miao, attiva da molti anni nel campo degli Interventi Assistiti e condotta da personale altamente specializzato e riconosciuto dal Ministero della Salute e dal Centro di Referenza Nazionale per la Pet Therapy. La finalità del progetto è stata quella di favorire l’attivazione di risorse personali nell’ambito della cura e della relazione con l’eterospecifico, puntando sulle competenze già presenti: è stato infatti rilevato che chi decide di aderire alla proposta è stato o è attualmente proprietario di cani che al momento sono presi in carico da familiari. Il progetto si è articolato in appuntamenti settimanali di due ore, con la presenza degli operatori e dei cani dell’associazione; ogni incontro ha previsto parti teoriche e parti pratiche, ma non sono mancati momenti di libera interazione che hanno permesso alle persone ristrette di ricontattare la propria parte affettiva. L’effetto dell’entrata dei cani in Istituto si diffonde pervasivamente anche su tutto il personale presente, creando un’occasione distensiva e di scambio. Si ringraziano il direttore Francesco Ruello per aver creduto nella potenzialità del percorso, il personale dell’Area Educativa e gli agenti della di Polizia Penitenziaria per aver favorito in tutti i modi possibili il sereno svolgimento delle attività.