Inclusione e diritti con il progetto '#DiversaMente – giovani contro le discriminazioni' a Pontedera

Nelle scorse settimane sono cominciate le attività del progetto '#DiversaMente - giovani contro le discriminazioni', che vede il Comune di Pontedera e Arci Valdera impegnati per rafforzare il ruolo dei giovani nella costruzione di città inclusive e interculturali.

Il progetto coinvolge 5 città italiane (Milano, Torino, Reggio Emilia, Pontedera e Montesilvano) facenti parte della Rete Città del Dialogo, vede come capofila l'Istituto Cooperazione Economica Internazionale ed è finanziato dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo. A Pontedera un primo gruppo di giovani si è già riunito per riflettere sui temi del pregiudizio e delle discriminazioni con riferimento alla propria realtà quotidiana, da cui partire per progettare iniziative di sensibilizzazione e valorizzazione delle diversità da realizzare sul territorio cittadino.

Le iniziative promuoveranno la creatività in ogni sua forma: teatro, street art, musica, performance, fumetti, saranno gli strumenti utilizzati per la progettazione delle iniziative da parte dei giovani, che potranno avvalersi della professionalità di tecnici e artisti (video makers, attori, writers) per tradurre in realtà le proprie idee.

Il Comune di Pontedera, che sarà sede di un importante momento di incontro in programma nel mese di giugno, aprirà spazi di dialogo e confronto con il gruppo dei giovani, per elaborare insieme a loro strategie cittadine di lungo periodo di contrasto alle discriminazioni e di promozione delle diversità come risorsa per l’intera comunità. I gruppi di giovani delle varie città coinvolte nel progetto entreranno inoltre a far parte di una rete nazionale di giovani, che avranno occasione di incontrarsi nel corso di Youth Camp organizzati dal Progetto per confrontarsi sulle esperienze realizzate e scambiarsi buone pratiche.