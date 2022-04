Il progetto 'Ecosistema culturale Valdera nord Monte Pisano' in lizza per i fondi europei

L'ecosistema culturale della Valdera nelle zone di Calcinaia, Bientina, Buti, Vicopisano, per il Monte Pisano, è fra i 10 progetti selezionati in Regione Toscana per l'ammissione al Programma Fesr (Fondo europeo di sviluppo regionale 2021-2027). Queste idee progettuali entreranno a far parte della proposta complessiva del Programma regionale approvata ieri in giunta, che sarà trasmessa nei prossimi giorni alla Commissione Europea. La manifestazione di interesse si è chiusa lo scorso 31 marzo. Si tratta di potenziali 61milioni di euro (dai 7 agli 8 milioni a progetto), quota che potrà essere ancora incrementata grazie alla componente green delle iniziative di sviluppo urbano sostenibile, a valere sull’Obiettivo di policy OP2 'Un’Europa più verde' per specifiche come efficientamento energetico degli edifici pubblici, realizzazione di infrastrutture verdi in aree urbane, potenziamento di soluzioni anche infrastrutturali di mobilità sostenibile

"La riqualificazione attraverso la rigenerazione urbana è una delle cose, fra recovery fund e fondi strutturali europei, su cui puntiamo di più - ha detto il presidente regionale Eugenio Giani - è il volto di una Toscana che cambia e che vedremo presto attraverso gli interventi concretamente attuati nella nostra regione. La politica di coesione europea nel ciclo di programmazione 2021-2027 conferma l’attenzione alla questione urbana, per intervenire sulle criticità che si manifestano, da quelle socio-economiche a quelle culturali ed ambientali, con l’obiettivo di perseguire uno sviluppo urbano sostenibile dei territori, attraverso un approccio integrato e multi-settoriale capace di esaltare i punti di forza della città, in termini di opportunità di crescita e sviluppo".

Il progetto Ecosistema culturale Valdera nord Monte Pisano - Calcinaia, Bientina, Buti, Vicopisano

Il progetto si articola sui seguenti interventi:

- restauro funzionale della ex scuola elementare Domenico Calvaca di Vicopisano;

- restauro funzionale dei due immobili strettamente connessi e più rilevanti del comune di Buti: Castello Tonini - II lotto e Teatro di Bartolo;

- rigenerazione culturale all’interno del centro storico di Calcinaia, tra il corso Vittorio Emanuele, via Saffi, via Ricasoli e via Torre Upezzinghi con riqualificazione del patrimonio edilizio esistente dichiarato di interesse culturale quale la Torre Upezzinghi, la Torre Mozza e il Museo della Ceramica attraverso interventi di restauro ed efficientamento energetico per favorire la localizzazione di musei didattici, coworking, polo museale di eccellenza, legato alla ulteriore valorizzazione dell’arte della ceramica.