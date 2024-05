Pulizia ed educazione ambientale per il fratino a Marina di Vecchiano

Il Comune di Vecchiano possiede una zona di costa lunga circa 3,4 km dove si può trovare una specie di uccello molto particolare, il fratino. Questo uccello, protetto dalle istituzioni territoriali, nidifica sulle dune di questa spiaggia protette da recinzioni e cartelli, che invitano i frequentatori a non entrare e a non disturbare questo piccolo uccellino durante la fase riproduttiva. Il problema sorge quando questi divieti non vengono rispettati: capita che le persone passino sopra le dune lasciando talvolta anche parecchi rifiuti. Il passaggio incontrollato e indiscriminato nelle aree sensibili mette molto a rischio l’esistenza del fratino.

A questo proposito le classi 1°AT e 2°AFM dell’Istituto Tecnico Economico Pacinotti di Pisa hanno aderito ha un progetto sulla salvaguardia del fratino, in collaborazione con le associazioni 'Un ponte per...' e 'Legambiente Pisa', finalizzato a trovare possibili soluzioni a questo problema. Le classi erano seguite dai professori Fausto Pascali, Francesca Mirri, Luca Bonistalli, Roberta Lisi ed Anne Laure Tardy, che hanno anch'essi organizzato e preso parte al progetto.

Nel corso dell’anno le classi e i professori hanno partecipato a degli incontri all’interno della scuola con gli educatori Andrea Somma e Celeste Palermo, nelle quali, dopo aver discusso della situazione, hanno cercato delle soluzioni da applicare poi nelle uscite didattiche. La prima uscita è avvenuta il 16 di dicembre 2023. In località 'Oasi 0' e durante questa giornata le classi hanno visitato l'ecosistema dunale, scoprendo gli esseri viventi che la popolano. Così facendo i ragazzi e le ragazze hanno capito dove vive il fratino e in quali aree depone le uova. Hanno anche avuto l’opportunità di conoscere e intervistare i residenti, i lavoratori e i fruitori di questo ambiente. Nella seconda uscita il gruppo è tornato sulla spiaggia di Marina di Vecchiano (questa volta in località 'Dunedonda', Riserva della Bufalina) il giorno 4 aprile con lo scopo di ripulirla: la spiaggia era infatti molto sporca e i ragazzi e le ragazze hanno tolto circa 30 sacchi di rifiuti di tutti i tipi, che si trovavano in aree sensibili alla nidificazione del fratino.

Nella giornata del 4 aprile i ragazzi hanno inoltre avuto la possibilità di intervistare il sindaco di Vecchiano, Massimiliano Angori, che appena arrivati ha accolto il gruppo con un discorso di benvenuto in cui ha ribadito più volte che la spiaggia di Vecchiano appartiene al comune ed è quindi aperta a tutti; proprio per questo è necessario che ogni fruitore rispetti l’ambiente in modo da non interferire con la vita del fratino, oltre che del resto della fauna e della flora del luogo.