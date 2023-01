Memoria: incontro per il progetto 'Educazione all'antifascismo' a Volterra

Lunedì 16 gennaio, nella sala del Maggior Consiglio a Palazzo dei Priori a Volterra, si è svolto l’incontro, organizzato dal Comune, Anpi e l’Istituto di Istruzione Superiore Carducci, tenuto dal prof. Paolo Pezzino sulle stragi nazifasciste a Guardistallo e Niccioleta.

"Come amministrazione - dichiarano Viola Luti, assessore all'Istruzione e Lorenzo Lazzerini, consigliere con delega alla Cultura civica e alla Memoria - abbiamo voluto fortemente finanziare questo progetto che fa parte di un percorso di educazione all’antifascismo con una particolare attenzione alle vicende storiche del nostro territorio. Il coinvolgimento delle scuole è fondamentale per tramandare, alle nuove generazioni, i valori fondanti della nostra Repubblica, per incentivare la partecipazione attiva e per riflettere sull’importanza della democrazia. Un’iniziativa che ha l’obiettivo di contribuire alla formazione di cittadini consapevoli che, come dice la nostra Costituzione, svolgano un’attività o una funzione che concorda al progresso materiale o spirituale della società".

"Il progetto 'Educazione all’antifascismo' - dichiara Nadia Tani, dirigente scolastica dell’IIS Carducci - ha coinvolto tutte le classi quinte dell’Istituto e ha permesso di affrontare, in chiave pluridisciplinare, una tematica importante e significativa per ragazzi che si apprestano a vivere la propria esperienza di cittadini del presente e del futuro. Ringrazio la sezione di Volterra di Anpi che ha proposto l’iniziativa, offrendo lo spunto per un lavoro di ricerca condotto dai docenti di storia, filosofia e italiano e il Comune di Volterra che ha finanziato in maniera sostanziale il progetto. Un ringraziamento particolare per il prof.Pezzino che è riuscito a far rivivere i momenti tragici delle stragi nazifasciste di Guardistallo e Niccioleta, fornendo interessanti indicazioni sul metodo della ricerca storica".

"Desidero - dichiara Ascanio Bernardeschi, presidente Anpi Volterra - esprimere soddisfazione per l'impegno economico dell'Amministrazione Comunale e ci auguriamo che sia possibile ripetere questa esperienza di collaborazione tra Comune, Anpi e Scuole nei prossimi anni. Siamo certi che gli studenti faranno tesoro delle informazioni ricevute sui fatti tragici della guerra e della resistenza antifascista riguardanti il nostro territorio. La conoscenza di questi fatti, la comprensione del loro significato storico, la cura della loro memoria collettiva, aiuteranno i nostri giovani a vivere il presente in forma più consapevole, ad apprezzare la democrazia conquistata, a difendere gli strumenti della nostra democrazia, prima di tutto la nostra Carta costituzionale che quotidianamente viene attaccata e offesa dalle politiche liberiste e da progetti di revisione in senso autoritario".

All’iniziativa hanno partecipato: Paolo Pezzino, docente emerito dell’Università di Pisa; Viola Luti, assessora all’Istruzione del Comune di Volterra; Lorenzo Lazzerini, consigliere con delega alla Cultura civica e alla Memoria; Nadia Tani, dirigente scolastica dell’IIS Carducci; Ascanio Bernardeschi, presidente dell’ANPI Volterra.