Approvato dalla Provincia di Pisa il progetto esecutivo per i lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza, il miglioramento sismico e dell’efficienza energetica e l’adeguamento alla normativa antincendio per il liceo 'Russoli' di Cascina. "Tale progetto è stato candidato per l’ammissione al finanziamento previsto a favore di Province e Città Metropolitane in materia di edilizia scolastica, con il quale sono stati definiti i criteri di riparto delle risorse spettanti a Province e Città Metropolitane" afferma il presidente Massimiliano Angori.

"L’intervento in oggetto è stato successivamente incluso nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 4 - Istruzione e Ricerca e sarà finanziato dall'Unione Europea per oltre 2,8 milioni di euro. Si tratta di importanti lavorazioni, e anche molto attese, che consentiranno una sempre più efficace sicurezza del plesso. La finalità è quella di garantire scuole sempre più efficienti tali da rispondere alle comunità scolastiche che accolgono" conclude Angori.