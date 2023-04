Progetto 'Etica e Fair Play' per il Forcoli Valdera, lo sport come percorso formativo

Si è svolto nei giorni scorsi il primo incontro formativo tra 'Panathlon' Pisa e lo staff tecnico del settore giovanile del Forcoli Valdera, presso lo Stadio Comunale di Capannoli. 'Panathlon' è un Movimento internazionale per la promozione e la diffusione della cultura e dell'etica sportiva e si propone di approfondire, divulgare e difendere i valori dello sport inteso come strumento di formazione e di valorizzazione della persona e come veicolo di solidarietà tra gli uomini ed i popoli.

Il Forcoli Valdera, che svolge la propria attività nei Comuni di Capannoli e Palaia, ha scelto di promuovere un percorso formativo rivolto a tutti i dirigenti e agli istruttori del settore giovanile affinché i ragazzi maturino piena consapevolezza dell’etica e dei valori dello sport: prima di tutto educazione e crescita. Le due Amministrazione Comunali, da sempre vicine alla società hanno fin da subito accolto con favore e sostenuto l’idea

'Etica e fair play', le parole chiave per la pratica dell’attività sportiva consapevole, all’insegna dell’etica, che passa per gli istruttori fino a raggiungere i ragazzi che divertendosi imparano un nuovo modo di rapportarsi agli altri. Rappresentanti qualificati di Panathlon Pisa hanno avviato la formazione per i dirigenti del Forcoli Valdera, in collaborazione con Unvs Unione Nazionale Veterani dello Sport di Pisa e l'ANSMeS sezione di Pisa, formazione che seguirà nelle prossime settimane.

Soddisfatti i due sindaci Arianna Cecchini e Marco Gherardini: "Vivere lo sport, ed in questo caso il calcio, come percorso di crescita per i nostri ragazzi e sensibilizzare ad una cultura più consapevole e più attenta all’etica è fondamentale per le nuove generazioni; abbiamo sposato fin da subito la proposta del Forcoli e siamo orgogliosi che il Forcoli sia la prima realtà nel nostro territorio che ha avviato questo percorso".