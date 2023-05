La Polizia porta l'educazione stradale nelle scuole con il progetto 'Icaro'

La strada non è uno spazio fra due appuntamenti: è il mezzo per realizzare i più vari interessi, per far scorrere la vita. Per questo, da oltre 20 anni, la Polizia di Stato porta avanti il progetto 'Icaro', la più grande campagna di educazione stradale rivolta agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado. 'Icaro', infatti, nasce nel 2001, in collaborazione con vari enti e istituzioni, per diffondere tra gli adolescenti e i più giovani la cultura della sicurezza su strada, cercando di sensibilizzarli ed educarli sui comportamenti corretti da tenere.

Anche quest’anno la Polizia Stradale di Pisa ha dato vita al progetto nella provincia, incontrando studenti di diverse età e promuovendo la cultura della sicurezza stradale. Uno dei punti cardine è proprio l’incontro e il confronto diretto fra gli operatori di polizia stradale e i giovani, che è poi il modo migliore per crescere insieme. Gli appuntamenti e le tematiche trattate, tutte mirate a far accrescere nei più giovani la cultura e la conoscenza della sicurezza stradale, sono state affrontate da poliziotti specificamente formati e adattate alle varie realtà degli studenti, utilizzando per i più giovani la modalità dell’imparare giocando, dando vita, invece, a veri e propri momenti di confronto e dibattito con i più grandi, anche con l’utilizzo di immagini e filmati appositamente realizzati. Preziosa ed essenziale è stata la collaborazione con i docenti ed i dirigenti degli istituti visitati: una sinergia ormai costante e proficua, che ha permesso la piena riuscita dell’iniziativa e la costruzione di un valido percorso consolidato.