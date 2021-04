Progetto Lettura a Castelfranco di Sotto per accompagnare i bambini nella loro crescita

Crescere accompagnati dalla conoscenza e dal piacere della scoperta, dare le ali alla propria fantasia attraverso storie e mondi immaginari. Leggere per un bambino significa questo e molto altro. Per questo motivo, ormai da anni, il Comune di Castelfranco di Sotto e la Biblioteca Comunale organizzano il Progetto Lettura, un programma articolato di iniziative incentrate sulla promozione della lettura dedicato ai bambini dai 3 ai 14 anni.

Si parte dalle letture animate per i più piccoli fino ad arrivare ad affrontare temi importanti tramite storie narrate in modo semplice per ragazzi e ragazze più grandi. Intorno ad ogni età costruito un modo particolare di approcciare l’universo dei libri.

Il progetto è realizzato grazie alla collaborazione tra gli insegnanti dell'Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci e la Biblioteca Comunale. Tutti i percorsi vengono seguiti dalla cooperativa di servizi culturali Promocultura. La realizzazione dei progetti sono stati rivisti e adattati nel rispetto delle misure anti-Covid.

Per i bambini della scuola dell’infanzia, è in programma 'Un libro per amico', progetto in cui i libri sono un’occasione di gioco e divertimento. Sono previsti due incontri con gli operatori della Biblioteca con lo scopo di far conoscere la Biblioteca e far sperimentare il piacere che deriva dall’ascolto di storie. Alla fine degli incontri ad ogni bambino verrà consegnato un libro in prestito da far leggere a casa.

Passando alla scuola primaria, per le prime classi, è stato ideato il progetto 'Conosciamo la Biblioteca' per capire le regole della Biblioteca e lasciarsi ispirare dalla lettura grazie al volume 'I fantastici libri volanti di Mr. Morris Lessmore', vero e proprio omaggio all’importanza dei libri nella vita delle persone.

Sempre per la scuola primaria, classi seconde, i bambini partecipano a 'Le storie vanno a teatro' dove il fascino del teatro mignon si unisce all'incanto della voce che prende forma e racconta storie.

Per le classi quarte della scuola primaria è in programma 'Storie per diventare grandi. La legalità spiegata ai bambini', un progetto che partendo dalla lettura di una storia, permette ai bambini di affrontare il tema dei diritti e dei doveri di ogni cittadino. Dalle regole della biblioteca alle regole dello stare insieme, per affrontare anche temi importanti come la nascita della Costituzione, il bullismo e la lotta alla mafia.

Passando alle scuole secondarie, classi prime, è prevista la sfida tra classi 'Per un pugno di libri', in cui i ragazzi gareggiano nell’elaborazione della lettura di uno stesso libro.

Sempre per la scuola secondaria, classi seconde, è proposto il progetto 'Conoscere attraverso la lettura': un percorso legato all'educazione civica che affronta il tema 'Tanti modi di essere famiglia: uno sguardo alle attuali famiglie raccontate nei libri per ragazzi'. È previsto l’incontro con l'autore Antonio Ferrara e con realtà associative del territorio che si occupano di affido familiare.

Organizzato dalla rete REa.net per i ragazzi delle classi terze della scuola secondaria, si è appena concluso il progetto 'Leggere per leggere': un percorso che prevede corsi di formazione per insegnanti, laboratori sulla narrativa e incontri con l'autore.

Infine, ormai per la sua XXIX edizione, torna il Premio di Narrativa e Poesia giovanile 'Najeda Del Vivo' che si rivolge alle scuole primarie e secondarie di primo grado degli Istituti Comprensivi del Valdarno (Castelfranco di Sotto, Montopoli, Santa Croce, Fucecchio e Santa Maria a Monte). Oltre alla sezione di narrativa e di poesia, è previsto anche un concorso per disegni riservato alla Scuola dell’Infanzia (ai bambini di 5 anni). I bandi del concorso sono pubblicati sul sito dell’ente (www.comune.castelfranco.pi.it ).

“Il progetto Lettura accompagna la crescita dei bambini di Castelfranco dalla tenera età fino agli inizi dell’adolescenza. È una programmazione che ha un senso nella sua complessità e continuità - spiegano il sindaco Gabriele Toti e l’assessore alla Cultura Chiara Bonciolini - l’importanza della lettura è una cosa che si percepisce e comprende meglio se affrontata in modo graduale, attraverso un percorso studiato ad hoc per ogni specifica fascia di età. L’obiettivo è seminare conoscenza e curiosità e siamo felici dei frutti che, anno dopo anno, questo articolato progetto fa nascere”.