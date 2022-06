In partenza il progetto 'LISA': inclusione sociale e inserimento nel mondo del lavoro

Croce Rossa Italiana ha dato vita al progetto 'L.I.S.A.', in collaborazione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Il progetto si sviluppa su tutto il territorio nazionale ed ha come focal point per la Toscana il Comitato di Pisa. Il lavoro degli operatori e volontari CRI è rivolto a persone o famiglie in stato di vulnerabilità ed si indirizza al supporto di percorsi di ricerca lavoro, formazione, all'incremento delle reti sociali del territorio e della consapevolezza della comunità sulla necessità di coniugare produttività e inclusione. E' un tema molto attuale, oggi ancora più urgente date le difficoltà e le nuove vulnerabilità create dall'attuale situazione pandemica.

"In questi mesi di lavoro abbiamo già accompagnato molte persone verso percorsi di accesso al lavoro e alla formazione professionale grazie alla rete in via di espansione con le aziende e le agenzie formative" commenta il Comitato pisano della Croce Rossa. "Il valore aggiunto è naturalmente rappresentato dalla rete di rapporti e collaborazione costanti con le Istituzione, gli Enti, le Associazioni e le Aziende del nostro territorio, aperto da sempre ad un lavoro comune dove mettere in gioco professionalità, disponibilità e peculiarità di ciascuno. A questo proposito, Croce Rossa italiana - Comitato di Pisa si è impegnata nella realizzazione di un evento di matching (domanda - offerta lavoro) che si terrà in data 4 giugno alle ore 10 presso l'Auditorium Maccarrone della Provincia, in Via Battisti 14 - Pisa". Un evento che vede la collaborazione di molti attori fondamentali del nostro territorio ed è aperto alle aziende e a chi oggi è in cerca di lavoro.