Ricerca significa speranza: il progetto 'MIMOSA' per indagare la SLA

E' una diagnosi che colpisce con una potenza devastante chiunque incontri sul suo percorso: il paziente, i familiari, il personale medico. La SLA - sclerosi laterale amiotrofica - è una delle malattie rare più letali e, purtroppo, ancora molto sconosciute in ambito medico e farmacologico. Ciò che si può fare, contro questo nemico che somiglia a un libro di cui dobbiamo ancora leggere moltissime pagine, è cercare di capire i meccanismi che conducono alla degenerazione neuromuscolare.

Uno studio che, nei prossimi diciotto mesi, condurrà il team del progetto di ricerca 'MIMOSA', coordinato dal ricercatore Andrea Bandini dell'Istituto di Biorobotica della Scuola Superiore Sant'Anna ed esteso all'Azienda ospedaliero universitaria pisana. Il programma è finanziato con 120mila euro dalla Fondazione Arisla, da una decina d'anni al fianco dei ricercatori impegnati nello studio di soluzione terapeutiche per i pazienti affetti da SLA.

"Questa patologia si distingue in due forme, che differiscono per l'esordio - spiega Bandini - c'è la SLA spinale, che impatta gli arti, la camminata e il movimento delle mani. E poi abbiamo la SLA bulbare, che va a inficiare la muscolatura del parlato e della deglutizione. E' la forma meno diffusa, riguarda circa il 30% dei pazienti, ma purtroppo è anche quella più aggressiva. Le sue complicazioni sono molteplici e molto pesanti: quando un paziente fatica a deglutire, va incontro a complicazioni molto gravi in relazione all'alimentazione e alla respirazione".

Il progetto 'MIMOSA' cercherà di fare luce proprio su questa forma di sindrome laterale amiotrofica, sfruttando le competenze del dottor Andrea Bandini: "Dal 2016 al 2021, prima di approdare all'Istituto di Biorobotica della Scuola Sant'Anna, ho svolto il lavoro di ricerca in una struttura ospedaliera canadese, impegnata a sviluppare tecnologie per la comprensione delle complicazioni di questa patologia".

"La valutazione della compromissione bulbare nella SLA è in gran parte basata su sintomi soggettivi e valutazione clinica solo in parte strumentale - spiega il ricercatore della Scuola Sant'Anna - Ciò può portare a un ritardo nella diagnosi e nel trattamento. Il progetto di ricerca mira a utilizzare una tecnologia all’avanguardia per sviluppare un modo più oggettivo e quantitativo per rilevare la compromissione bulbare nella SLA, con l’obiettivo di identificarla tempestivamente e contribuire a migliorare l’esito clinico per i pazienti".

"Il progetto utilizzerà registrazioni del parlato e della deglutizione raccolte nel tempo da persone affette da SLA. Le registrazioni saranno analizzate utilizzando algoritmi avanzati in grado di estrarre caratteristiche relative alle funzioni orofacciali e vocali. Queste caratteristiche verranno quindi studiate per identificare i precursori del declino bulbare a partire dal parlato, movimenti orofacciali e deglutizione. Questi precursori, una volta identificati, verranno utilizzati per sviluppare un modello di intelligenza artificiale in grado di prevedere automaticamente gli esiti clinici della compromissione bulbare".

Andrea Bandini: "Usando questo approccio multimodale che combina metodi di analisi del parlato e intelligenza artificiale, il progetto mira a rivoluzionare il rilevamento e la gestione della SLA bulbare. Il progetto ha il potenziale per avere un impatto significativo sulla pratica clinica e sulla qualità della vita delle persone colpite dalla malattia, fornendo una diagnosi precoce e un piano di trattamento più accurato. Con l'obiettivo di descrivere la storia naturale della compromissione bulbare nella SLA in modo obiettivo e misurabile, per identificare i fattori predittivi della compromissione del linguaggio, motilità orofacciale e della deglutizione nel declino bulbare. E sviluppare un modello predittivo in grado di prevedere automaticamente gli esiti clinici della compromissione bulbare".