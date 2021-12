Progetto musicale non si resta mai soli in memoria di Francesco Vettori, l’imprenditore del sorriso

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Il progetto musicale Non si resta mai soli nasce per ricordare Francesco Vettori, noto imprenditore pisano, titolare del Caino caffè contemporaneo di Via del Carmine, morto prematuramente di leucemia acuta. La sua finalità è proprio quella di sostenere la sezione pisana di AIL (Associazione Italiana contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma). Il fratello di Francesco, Lorenzo, docente di scienze in un liceo pisano e diplomato in pianoforte, ha ripreso gli studi sotto l’autorevole guida del Maestro Maurizio Baglini, incidendo un cd con 16 brani, frammenti della sua formazione pianistica e della sua vita. Il primo pezzo, Come un’onda del mare, è stato composto e dedicato da Lorenzo Vettori al fratello maggiore. Il ricavato dell’iniziativa sarà interamente devoluto al reparto di Ematologia dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana, guidato dalla professoressa Sara Galimberti, al fine di rendere sempre più rapida la diagnosi e efficace il trattamento delle forme leucemiche acute. In particolare si punta al raggiungimento di 2 obiettivi: 1) rendere la diagnostica per le leucemie ancora più innovativa, sensibile ed accurata, grazie all'applicazione di tecniche di sequenziamento avanzato e di studio di espressione genica; 2)proseguire nello studio dei meccanismi di chemioresistenza, che purtroppo ancora oggi rendono meno efficaci le cure, per poter disegnare nuovi approcci terapeutici che superino tali ostacoli. La distribuzione del cd, in cambio di una donazione minima di 20 Euro ad AIL Pisa ODV, avviene grazie alla generosa disponibilità del Pisa S.C. Store in Borgo Largo, con orario di apertura il lunedì 15:30–19:30 e dal martedì al sabato 09:30–13:30 e 15:30–19:30. È anche possibile prenotare il cd via email all’indirizzo maisoli.ailpisa@libero.it e riceverlo per posta, se residenti fuori Pisa.