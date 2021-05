Capannoli: si cercano 950mila euro per il nuovo spazio polifunzionale a Santo Pietro Belvedere

Un nuovo progetto pronto da realizzare per la frazione di Santo Pietro Belvedere di Capannoli: al posto del centro sociale e dell'immobile adiacente, inutilizzato, uno spazio polifunzionale destinato a bambini, ragazzi e famiglie. L'idea era partita con un percorso partecipativo promosso dall'amministrazione comunale e molto apprezzato dai residenti, tanto da ipotizzare insieme all'ex assessore regionale Bugli un percorso pubblico-privato per la realizzazione di uno spazio al servizio della comunità. Oggi il Comune prova a recuperare risorse per la realizzazione dell'intervento presentando un progetto cantierabile da subito di complessivi 950mila euro.

Un edificio architettonicamente innovativo, che si porrà a fianco del centro sociale, edificio storico che dovrà essere recuperato mantenendo le caratteristiche originali, e che formerà un tutt'uno con locali dedicati alle varie attività ricreative, ludiche, di prevenzione ed ascolto. "Il recupero del centro sociale è un obiettivo di questa amministrazione - commenta la Sindaca Arianna Cecchini - con grande impegno prima abbiamo intercettato un contributo per la progettazione esecutiva, affidata all'esterno, ed oggi siamo riusciti a presentare il progetto per richiedere il contributo per la realizzazione. Adesso non ci resta che incrociare le dita".