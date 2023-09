Bientina più verde: in arrivo oltre 4mila nuove piante

Oltre 4mila nuove piante con un obiettivo dichiarato che fa bene all'ambiente: stoccare oltre 1500 tonnellate di CO2 all'anno. Al via a Bientina il cantiere 'AmBi- Green System', il nuovo progetto di forestazione urbana realizzato dal Comune ed in parte finanziato da Regione Toscana.

Lo scopo è migliorare la qualità della vita e dell’ambiente attraverso la piantumazione di nuovi alberi creando aree verdi sempre più vivibili e favorendo l’abbattimento di gas climalteranti e di sostanze inquinanti. Un progetto da oltre 513.000 euro, con un investimento di risorse comunali di oltre 170.000 euro.

I lavori in partenza, progettati da Comune insieme agli agronomi dello studio Agriambiente di Bagnone (MS), prevedono la piantumazione di oltre 35 specie diverse, per un totale di 1648 alberi e 2394 arbusti che andranno ad interessare otto aree verdi del territorio.

In particolare, il centro di Bientina, in via del Monte, il parco della via Viarella, le aree di via La Pira e dei Campacci, via delle Fosse e Villa Comunale, via Cai e la zona industriale San Piero.

Nella frazione di Quattro Strade saranno interessate dalla piantumazione il parco di via Lapo Gianni, il parcheggio e i giardini in via della Resistenza, l'area del parco Le Sughere e il parcheggio via Corte Betti.

“Un intervento di forestazione urbana mai operato su Bientina - dichiara l’assessore all’Ambiente Desirè Niccoli - che andrà a arricchire le attuali aree verdi con nuovi alberi ed arbusti. Il tutto per migliorare la qualità della vita dei nostri cittadini, attraverso la cura del territorio e ponendo in opera ogni misura possibile di abbattimento, mitigazione e riduzione delle fonti inquinanti climalteranti. AmBi-Green concretizza gli obbiettivi che ci siamo posti come amministrazione nella visione di un ambiente sostenibile e sempre più in sintonia con le persone. Partiamo con questo importante cantiere che interessa molte aree del nostro territorio ma al contempo continueremo il lavoro di riqualificazione delle aree minori, che nei prossimi mesi, saranno interessate da nuove e numerose piantumazioni”.

“Questo progetto, di altissimo valore dal punto di vista ambientale, ha anche un impatto urbanistico estremamente importante - aggiunge il sindaco Dario Carmassi - spazi che con gli anni percepivamo come ordinari, puri luoghi di transito, diventeranno veri e propri parchi (o piccoli parchi) urbani, piacevoli da frequentare e belli da vedere. Una rinascita che, tramite l’ambiente, avrà un forte impatto anche sociale”.