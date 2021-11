Riqualificazione: Cascina presenta il progetto Pinqua a Milano

Il Comune di Cascina è pronto a sbarcare a Milano all’interno dell’edizione 2021 di Urbanpromo, in programma dal 16 al 19 novembre. E' qui che l’amministrazione comunale presenterà il progetto 'C.A.S.C.I.N.A.' in una giornata di confronto sui progetti del 'Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’abitare' (Pinqua). Nella cornice della rigenerazione urbana e del partenariato pubblico privato, Urbanpromo presenta dunque quelle proposte che spiccano nel panorama nazionale per il forte carattere innovativo dei loro approcci e contenuti.

Tra le proposte ammesse al finanziamento statale, verrà presentata una selezione dei progetti più interessanti e convincenti nel perseguire la riqualificazione urbana, ridurre il disagio abitativo e favorire l’inclusione sociale. Tra questi c’è appunto anche il progetto 'C.A.S.C.I.N.A.' (del valore di quasi 15 milioni di euro), che sarà illustrato direttamente dal sindaco Michelangelo Betti venerdì 19 novembre all’interno della finestra dedicata alla Regione Toscana (dalle 15 alle 16.15). Dopo i saluti istituzionali degli assessori regionali Serena Spinelli (Politiche sociali, Edilizia residenziale pubblica e Cooperazione internazionale) e Stefano Baccelli (Infrastrutture, Mobilità e Governo del territorio), sarà lo stesso Betti a illustrare il progetto 'C.A.S.C.I.N.A.' (Comunità d’Area e Servizi di Cooperazione Intercomunale per un Nuovo Abitare).

"Il nostro progetto - spiega il sindaco di Cascina - va a dare una risposta a una forma di emergenza sociale come quella abitativa. Per coloro che si trovano in difficoltà e per un periodo contenuto di tempo non hanno possibilità di trovare un’abitazione, gli enti locali riescono a dare loro una risposta. C’è anche un elemento di maggior equità sociale, altrimenti le difficoltà le supera solo chi ha un discreto conto in banca. Faremo una serie di interventi virtuosi che danno una risposta alla riqualificazione urbana: solo un intervento su dodici prevede infatti nuova edificazione, quindi si va a valorizzare il patrimonio edilizio del Comune con finalità sociale e sviluppando servizi collegati. Il tutto con risorse che arrivano da enti superiori". Per la precisione si tratta di un finanziamento di ben 14.940.392 euro. Il progetto mira a dare una risposta concreta all’emergenza abitativa di ben 6 Comuni: oltre a Cascina, infatti, hanno aderito Calcinaia, Cascina Terme Lari, Crespina Lorenzana, San Giuliano Terme e Vicopisano. La manifestazione è organizzata dall’Istituto Nazionale di Urbanistica e da Urbit, e promossa insieme con Fondazione Cariplo, Fondazione Housing Sociale, Fondazione Compagnia di San Paolo e Fondazione Sviluppo e Crescita CRT.