Il progetto 'Pisa Movida' presentato al tavolo nazionale di Confcommercio

L'occasione di una presentazione nazionale del progetto 'Pisa Movida - Bevi responsabilmente', realizzato da Confcommercio Provincia di Pisa, è avvenuta giovedì 8 febbraio nel corso del primo incontro che si è svolto a Roma, presso la sede di Confcommercio - Imprese per l'Italia, su legalità e sicurezza, presieduto dalla vice-presidente di Confcommercio Imprese per l'Italia con delega alla legalità e sicurezza Patrizia Di Dio. A presentare il progetto al tavolo nazionale sulla sicurezza il responsabile sindacale di Confcommercio Provincia di Pisa Alessio Giovarruscio, delegato provinciale per la sicurezza.

"Abbiamo avuto la possibilità di presentare alcune delle più importanti azioni di contrasto alla malamovida a presidenti e direttori delle associazioni territoriali di Confcommercio provenienti da tutta Italia. Ringraziamo la presidente Di Dio per la possibilità, ci auguriamo che il progetto possa diventare un modello e un motivo di ispirazione anche per altre città e territori italiani" le parole di soddisfazione del direttore Federico Pieragnoli. "Con il progetto 'Pisa Movida', sostenuto da Confcommercio e Fipe nazionale, abbiamo portato il nostro contributo per sensibilizzare e valorizzare il divertimento sano e la movida come un fattore positivo e una opportunità per aumentare attrattività e immagine della città. Per essere davvero efficaci, non ci interessano interventi spot, ma azioni sistematiche, capillari e coordinate con amministrazioni comunali, istituzioni e forze dell'ordine".

Per il direttore di Confcommercio Pisa l'intensificarsi dei controlli di forze dell'ordine e polizia municipale sul versante del contrasto dell'abusivismo degli alcolici e dell'illegalità "resta un aspetto prioritario e determinante, che possiamo accompagnare ad altre iniziative di informazione e sensibilizzazione rivolte soprattutto ai più giovani. La nostra massiccia campagna di comunicazione 'Bevi responsabilmente' rivolta a informare sui rischi di un assunzione fuori controllo degli alcolici ha prodotto visualizzazioni importanti sui nostri canali social, con oltre 130mila persone coinvolte e più di 600mila visualizzazioni. Gli interventi puntuali e le proposte normative su regolamenti, orari e aperture, la rinnovata sottoscrizione del patto per Pisa, la consegna degli alcool test nelle principali piazze della movida insieme alla Croce Rossa, gli incontri organizzati con imprenditori e forze dell'ordine, i seminari informativi rivolti ai gestori di locali, sono solo una sintesi delle azioni di 'Pisa Movida - Bevi responsabilmente' che e abbiamo presentato al tavolo nazionale della legalità e sicurezza e che confermiamo anche per il 2023".