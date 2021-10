San Giuliano Terme: tutto pronto per il progetto 'Praticelli sicuro per tutti'

E' pronto a partire 'Partecipiamo alla sicurezza: Praticelli sicuro per tutti', progetto finanziato dalla Regione Toscana e promosso dal Comune di San Giuliano Terme che ha l'obiettivo di favorire un percorso di partecipazione attiva dei cittadini, delle associazioni del terzo settore, degli enti e le scuole, al fine di progettare in modo condiviso la rigenerazione, ristrutturazione e riorganizzazione del parco 'Luciano Pratali' della frazione di Ghezzano, in via Berchet, località, appunto, Praticelli.

Il primo incontro di presentazione del progetto, aperto a tutti, si terrà lunedì 15 novembre alla residenza universitaria Praticelli (via Berchet 40, Ghezzano) alle 17.30. Per organizzare al meglio l'incontro e per restare informati sugli sviluppi del progetto è possibile fin da subito compilare il modulo disponibile al seguente link: https://bit.ly/GhezzanoPraticelliSicuro. L'idea è quella di informare e coinvolgere tutti i soggetti interessati, all'interno di Ghezzano ma anche delle frazioni e località limitrofe, nella cura e tutela degli spazi, nella scelta delle priorità e nelle attività di manutenzione futura. Il percorso partecipativo, che prenderà avvio nelle prossime settimane, è aperto a tutti ed è organizzato, gestito e facilitato da Simurg Ricerche, una società di ricerca socio-economica che da più di dieci anni si occupa di partecipazione sul territorio regionale.

I cittadini, le associazioni e gli enti che vorranno partecipare agli incontri, non solo potranno evidenziare i propri bisogni riferiti alla fruibilità del quartiere e del parco (partendo dai temi legati alla sicurezza reale e percepita), ma potranno anche offrire le loro competenze, che saranno condivise e messe a disposizione della collettività al fine di rendere più sicura l'intera frazione di Ghezzano, a partire dall'area del parco, generando progetti ed esperienze socializzanti, ricreative e di gioco. Particolare attenzione sarà dedicata alle scuole della zona, che potranno sviluppare attività a fine didattico e culturale per sviluppare l'educazione interculturale, l'inclusione sociale e l'educazione ambientale.

"Il progetto - commenta l'assessore all'Ambiente Filippo Pancrazzi - al centro dell'interesse della nostra amministrazione, è stato promosso in quanto, negli ultimi anni, il parco pubblico, ha subìto una serie di atti vandalici che hanno messo in allerta sia i cittadini che noi amministratori. L'iniziativa progettuale ha l'obiettivo di predisporre insieme ai residenti, singoli e associati, eventi e attività che si svolgeranno nel parco (o in aree limitrofe) che ridiano impulso alle relazioni umane e che riattivino gli spazi e luoghi del quartiere in modo da aumentare la sicurezza reale e percepita. Ringrazio Simurg, la Regione e i nostri uffici, in particolare la dottoressa Elena Fantoni, responsabile del Servizio ambiente, e l'ingegner Leonardo Musumeci, dirigente delle Opere pubbliche. La partecipazione va rimessa in moto dopo la fase più acuta della pandemia e questa è un'ottima occasione per farlo".

L'amministrazione comunale desidera raccogliere, attraverso un questionario online, anche le impressioni sulla percezione della sicurezza che i cittadini hanno del territorio comunale. Per compilare il questionario è possibile cliccare sul seguente link: https://bit.ly/SanGiulianoQuestSicurezza. La raccolta delle informazioni contenute nel questionario potrà essere utile al Comune di San Giuliano Terme per fotografare la situazione relativa alla sicurezza urbana ed eventualmente programmare, per il futuro, progetti e attività che migliorino le condizioni di alcune aree del nostro comune. Per partecipare all'incontro del 15 novembre e ai prossimi che verranno organizzati entro metà dicembre, è necessario presentare il green pass. Per informazioni e approfondimenti è possibile contattare Simurg Ricerche: 0586210460 e simurg@simurgricerche.it.

"La nostra amministrazione - conclude il sindaco di San Giuliano Terme Sergio Di Maio - ha sempre inteso la sicurezza come un insieme di tante tematiche da affrontare, superando di fatto quella prettamente urbana di cui si continua a parlare in modo troppo esclusivo. Esiste la sicurezza ambientale, stradale, personale, lavorativa, e così via. Le nostre scelte politiche vanno, quindi, in questa direzione. E il progetto di partecipazione che ci apprestiamo a promuovere insieme a Simurg e alla Regione va proprio in questa direzione, affrontando concretamente e senza retorica questo tema. Il parco 'Pratali' lo abbiamo recuperato e restituito alla cittadinanza, ma è fondamentale il contributo di tutti per conservarlo e mantenerlo fruibile".