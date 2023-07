Sono ripartite le attività del progetto 'Pronto badante', il servizio di sostegno per la persona anziana nel momento in cui si presenta, per la prima volta, una situazione di fragilità. La Società della salute Alta Val di Cecina - Valdera, dopo la relativa manifestazione di interesse e la redazione dell’apposita graduatoria, ha assegnato la gestione del progetto per i prossimi tre anni al Patronato Acli, che garantirà la copertura dei servizi attraverso i numerosi partners di progetto.

Niente cambia per gli utenti: il servizio si attiva contattando il numero di telefono regionale 055 4383000 ed entro 48 ore un operatore autorizzato interverrà direttamente presso l'abitazione della famiglia della persona anziana, che così potrà disporre di un unico punto di riferimento per avere informazioni sui percorsi socio-assistenziali e un sostegno economico per l'attivazione di un rapporto di assistenza con una badante.

E' ancora previsto il buono lavoro di 300 euro, una tantum, per coprire fino a un massimo di 30 ore il lavoro occasionale regolare di un assistente familiare, per le prime necessità. Il Pronto Badante, garantisce inoltre il supporto alle famiglie e agli assistenti familiari nella fase di accreditamento di cui alla legge regionale 82/2009.