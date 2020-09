Litorale: presentato il progetto per la nuova piazza Viviani

E' stato illustrato nei giorni scorsi, in Commissione Consiliare, il progetto di riqualificazione di Piazza Viviani, a Marina di Pisa. Alla seduta hanno partecipato anche le associazioni di categoria di Confcommercio e Confesercenti. "Il progetto di riqualificazione - ha detto il funzionario dell’Ufficio Edilizia Pubblica, l'architetto Roberto Pasqualetti - muove ora i primi passi e potrà subire ancora diverse modifiche". L'idea del Comune è quella di suddividere l'area, acquistata nei mesi scorsi dal Comune per una cifra di circa 385mila euro, in due parti.

"Il primo passo - ha spiegato Pasqualetti - è stato quello di definire definire la piazza da un punto di vista urbanistico dividendola in due parti: un rettangolo e un triangolo, divisi da una viabilità pedonale. Nello spazio centrale del rettangolo, verrà realizzata un'area circolare, di circa 45 metri quadri di diametro, utilizzabile per eventi e in grado di ospitare fino a 2500 persone. Su parte di quest'area potrà anche essere realizzata una copertura in modo da essere utilizzabile anche d’inverno". Sempre nel rettangolo centrale ci sarà inoltre "un'area di circa 200 metri quadri destinata a bar e servizi, e un'area giochi per bambini per circa 640 metri quadri".

Nell'area triangolare verrebbe invece realizzato "un parcheggio, in grado di ospitare un'ottantina di auto, e i servizi igienici. Questa superficie potrebbe inoltre essere utilizzata anche per il mercato invernale". Nel progetto illustrato la piazza sarebbe infine "rialzata di circa un metro rispetto al litoranea, in modo da poter scorgere con facilità il mare". L'obiettivo dell'amministrazione "è quello giungere alla conclusione dei lavori - ha detto l'assessore ai Lavori Pubblici, Raffaele Latrofa - entro giugno 2022". Secondo il presidente della Commissione, Maurizio Nerini, "l'intervento un ulteriore passo verso la riqualificazione di Marina di Pisa e di tutto il Litorale".

Nel corso della Commissione Pasqualetti ha anche annunciato che i lavori per riqualificare piazza Gorgona "potrebbero essere avviati entro il mese di ottobre". "In ogni modo - ha assicurato Latrofa - l'intervento sarà terminato entro la prossima estate".