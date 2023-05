Screening e incontri per promuovere la salute del personale e degli allievi della Scuola Sant'Anna

Un progetto dedicato alla salute del team di lavoro e non solo. La Scuola Superiore Sant’Anna e il suo Centro di Ricerca Interdisciplinare in Health Science hanno infatti iniziato un percorso di iniziative dedicate alla comunità (docenti, personale tecnico amministrativo, allieve e allievi) per promuovere la salute intesa come benessere fisico e psichico della persona, attraverso questionari di autovalutazione, lezioni frontali, esami diagnostici. Stili di vita, rischio di sviluppare la malattia cardiovascolare, prevenzione dei tumori e adesione agli screening esistenti, in particolare quelli per il tumore della mammella, del colon-retto e dell’infezione da Papilloma Virus, adesione alle campagne vaccinali sono stati alcuni temi al centro del kick-off meeting di mercoledì 17 maggio, ospitato nell’aula magna della Scuola Superiore Sant'Anna e introdotto dalla rettrice Sabina Nuti.

Questo percorso si arricchisce di contributi interdisciplinari. Durante l’incontro di lancio di mercoledì 17 maggio sono intervenuti medici e clinici quali Michele Emdin (coordinatore del Centro e direttore del Dipartimento Cardio-toracico della Fondazione Monasterio) e Claudio Passino (docente di Cardiologia del Centro e coordinatore scientifico della Monasterio), Giuseppe Vergaro e Alberto Aimo (entrambi ricercatori del Centro), Sabina De Rosis (ricercatrice specializzata in Management Sanitario del Centro).

Il percorso vede la collaborazione di docenti dell’Università di Pisa e del team del Servizio Prevenzione e Protezione della Scuola Superiore Sant’Anna, coordinato dall’ingegnere Alessandro Innocenti. Per questo percorso è infatti significativa la collaborazione con l’Università di Pisa: durante l’incontro sono intervenute Federica Marmorino (ricercatrice in oncologia dell’Università di Pisa) e Caterina Rizzo (ordinaria di Igiene dell’Università di Pisa) che, da relatrice di eccezione, si è soffermata sul significato del valore della vaccinazione, ad esempio per influenza, HPV, Varicella-Zoster.

Al termine del kickoff si è svolta la prima delle iniziative di screening condotte con l’esecuzione di un semplice elettrocardiogramma su circa 40 persone, in collaborazione con il personale sanitario della Fondazione Monasterio. L’obiettivo del percorso è adesso consolidare un laboratorio permanente sulla salute per le diverse componenti della comunità della Scuola Superiore Sant’Anna. Il 'laboratorio permanente' promuoverà numerose iniziative future.