Progetto scuole: professioni sanitarie nelle scuole e per le scuole

Lunedì 25 settembre 2023 17.00/18.30, presso l’auditorium della Camera di Commercio Piazza Vittorio Emanuele II – Pisa, l’Ordine TSRM – PSTRP di Pisa Livorno e Grosseto presenterà un importantissimo progetto per promuovere la conoscenza delle diciotto realtà professionali che amministra. Un video documentario, un piccolo viaggio all’interno del vasto universo delle professioni sanitarie, realizzato da professionisti iscritti al nostro Ordine, rivolto principalmente agli studenti delle scuole medie superiori. Parla la Dr.ssa Cristiana Baggiani presidente dell’ordine TSRM PSTRP di PI LI GR: “Vogliamo dare tutte le informazioni utili agli studenti, per aiutarli a capire se le proprie caratteristiche personali si adattino al complesso mondo sanitario. Non bastano le percentuali occupazionali, o le possibili retribuzioni garantite, è necessario che vengano valutate le proprie peculiarità, prima di intraprendere il cammino verso una professione che necessita di passione ed empatia. Riteniamo che rendere più consapevoli gli studenti di oggi ci permetterà di avere professionisti sanitari migliori, che sapranno dare valore alle prestazioni sanitarie contribuendo a migliorare la qualità del servizio sanitario del nostro paese. I video che saranno presentati vedono come protagonisti solo professionisti sanitari, che raccontano, descrivono e condividono con competenza, la propria professione e il loro contesto lavorativo.”