Via libera al progetto definitivo per il sottopasso di Putignano

L'annuncio, atteso da tantissimi anni da tutta la popolazione che vive e frequenta il quartiere di Putignano, arriva direttamente dal profilo Facebook ufficiale del sindaco Michele Conti: il cantiere per la realizzazione del sottopasso è prossimo alla partenza. I lavori consentiranno così di eliminare il passaggio a livello ferroviario, che taglia in due questa porzione della città rendendo complicati anche i più semplici spostamenti.

"Voglio ringraziare quanti, in questi anni, si sono adoperati per arrivare a questo importante risultato - scrive Conti - Da tanto tempo era sentita l'esigenza di intervenire e ora finalmente possiamo contare i giorni che ci separano dall’apertura del cantiere. Il sottopasso di Putignano, la rimozione del passaggio a livello che taglia in due il quartiere, erano tra le nostre priorità e siamo riusciti a farli diventare presto una realtà, grazie alle competenze del nostro assessore Massimo Dringoli e all'impegno dell'onorevole Edoardo Ziello che si è speso a Roma, nelle sedi competenti, per ottenere questo importante risultato per la città. Dopo la rotatoria di San Piero a Grado, finalmente un'altra opera che sembrava impossibile per le tante complesse relazioni con i soggetti coinvolti potrà presto vedere la luce".