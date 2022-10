Grande successo per l'escursione nel Parco del Progetto SPONC

Grande successo per il Progetto SPONC 'Sport non convenzionale per tutti' promosso da Cusi e realizzato con il contributo del dipartimento per lo sport. Giovedì 6 ottobre c’è stata grande partecipazione all’escursione gestita da Anzimut Trekking nello splendido scenario del Parco di San Rossore Migliarino Massaciuccoli. All’evento hanno partecipato i tesserati del Cus Pisa e la casa famiglia Controvento della Cooperativa Il Simbolo. "Il Progetto SPONC ha tra gli obiettivi quello di riportare le persone all’attività sportiva in luoghi non convenzionali, come ad esempio i parchi pubblici, e di far sperimentare nuovi sport poco conosciuti. Siamo partiti a maggio con l’attivazione di alcuni corsi di Ultimate Frisbee e di Touch Rugby, ma anche sport poco conosciuti in Italia come Cricket" afferma Mariangela Paldino, referente territoriale del progetto Cus Pisa.

"Il tutto è stato pensato nell’ottica dell’inclusività, con attività alla portata di tutti - continua Mariangela - il progetto parte dall’idea che lo sport possa essere uno strumento potentissimo di socializzazione e integrazione. Seguendo quest’idea, abbiamo cercato di rendere il più possibile integrative le attività proposte, coinvolgendo enti presenti sul territorio. All’escursione ha partecipato la Casa Famiglia Controvento della cooperativa sociale Il simbolo, con i minori stranieri non accompagnati. Dopo circa due ore di cammino si è giunti alla spiaggia del parco, dove è stato possibile sostare per osservare il tramonto. Un’esperienza bellissima, sia per i ragazzi della casa famiglia, sia per i nostri tesserati Cus" conclude Mariangela Paldino.

"E' stata l’occasione, per i ragazzi ed i nostri tesserati CUS, di conoscere le bellezze presenti sul territorio pisano e per sentire un pò casa la città in cui vivono - afferma Stefano Pagliara presidente del Cus Pisa - un appuntamento a cui noi teniamo molto come Cus Pisa e che cercheremo, anche grazie alle altre collaborazioni con le varie associazioni, di ampliare per i prossimi anni".