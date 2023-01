Vicopisano, attività sportive nelle aree verdi pubbliche: pubblicato il progetto 'Sport nei parchi'

Il Comune di Vicopisano ha pubblicato il progetto 'Sport nei parchi', rivolto ad associazioni e società sportive dilettantistiche. La domanda deve pervenire alla Struttura Territoriale Sport e Salute Toscana all’indirizzo pec toscana@cert.sportesalute.eu, dal 16 gennaio al 5 febbraio, entro le 24. Il progetto, promosso da Sport e Salute e da Anci, è realizzato in collaborazione tra Comune, Sport e Salute, le federazioni sport nazionali, le discipline sportive associate e gli enti di promozione sportiva.

Il Comune, con delibera della giunta del settembre scorso, e sottoscrivendo a dicembre la convenzione con Sport e Salute, ha confermato la partecipazione al progetto e la concessione gratuita dell’area verde, denominata Parco di Lugnano, in via Falcone, a favore delle associazioni e delle società sportive che saranno selezionate tramite l'avviso al fine di realizzare attività motorie e sportive in aree verdi urbane, le cosiddette isole di sport, a beneficio della comunità. Le associazioni e le società selezionate si impegneranno, quindi, a offrire, durante il weekend, un programma di attività gratuite destinate a diversi target (bambini e ragazzi, donne, persone over 65) all’interno del Parco che sarà a disposizione dei tesserati anche durante la settimana.

Il progetto prevede anche la collaborazione delle associazioni e delle società individuate nell’organizzazione di giornate a tema 'sport e sociale' o 'sport e salute' per tutta la cittadinanza, con lo scopo di promuovere sia campagne di sensibilizzazione su importanti fenomeni sociali (razzismo, la violenza contro le donne, il bullismo e il cyberbullismo, l'omofobia) che iniziative sui corretti stili di vita, in collaborazione con altri soggetti e istituzioni del territorio (Enti ospedalieri, Università, esperti scientifici). Per valorizzare l’intervento e definire queste rilevanti attività aggiuntive sarà prevista una cabina di regia, formata da un referente individuato da ciascun soggetto coinvolto. Inoltre verrà individuato un coordinatore tecnico.

L'area potrà essere utilizzata anche da ulteriori associazioni e società, individuate di volta in volta dalla cabina di regia o attraverso avvisi pubblici, al fine di promuovere, sempre gratuitamente, attività sportive emergenti o poco diffuse sul territorio. Le candidature dovranno pervenire, attraverso l’apposita procedura, descritta nell’articolo 9 dell'avviso, entro e non oltre le 24 del 5 febbraio a pena di esclusione. Per avere un supporto nella compilazione della domanda è possibile scrivere a toscana@sportesalute.eu e a segreteria@comunevicopisano.pi.it. Avviso e informazioni sono disponibili sul sito istituzionale www.comune.vicopisano.pi.it.