Vicopisano: presentato il progetto 'Sport e solidarietà' con lo sguardo al Rally Dakar

Il progetto 'Sport e solidarietà' è stato presentato domenica 16 ottobre, durante la Festa della Castagna di San Giovanni alla Vena (che andrà avanti anche il prossimo weekend): è l'iniziativa che Michele Bini sta portando avanti e che culminerà con la sua partecipazione al Rally Dakar a inizio 2024. Seguirà poi una presentazione ufficiale. Hanno partecipato l’Unità Territoriale della Croce Rossa di San Giovanni alla Vena, con il suo delegato Emanuel Felloni, e la sua vice, Anna Celardo, e la Misericordia di Vicopisano, con la sua Provveditrice, nonché Responsabile dei Fratres, Daniela Guerrucci, e una delegazione di volontari delle due associazioni. Il progetto di Bini prevede, infatti, oltre all’aspetto sportivo e alla partecipazione a uno dei rally più celebri e prestigiosi al mondo, un notevole e ampio impegno nella solidarietà.

"Oltre alla Fondazione Ospedale Pediatrico Meyer a beneficiare dei proventi di questa esperienza - ha spiegato Bini - saranno anche la Croce Rossa di San Giovanni, il Comitato CRI di Uliveto Terme e la Misericordia di Vicopisano, una decisione per la quale mi sono confrontato con il sindaco Matteo Ferrucci. Il progetto ha il patrocinio e la collaborazione dell’amministrazione - continua Bini - per la quale, come per me, è sicuramente primario l’aspetto solidale, ma conta molto anche il ritorno turistico e di immagine del nostro territorio che vedrà proiettato il suo nome e le sue bellezze in tutto il mondo".

Sempre in ottica di comunità e di aiuto reciproco, tra associazioni e cittadini, alla presentazione è seguita una tombola il cui ricavato è andato alla CRI di San Giovanni alla Vena per l’acquisto di una nuova ambulanza, dopo che il 20 settembre scorso è andata a fuoco l’altra. per cause ancora da accertare, mentre era parcheggiata. Un primo passo per sostenere l’associazione in questo oneroso acquisto, importante per tutta la cittadinanza, e altri ne seguiranno.

La CRI sangiovannese ha aperto un conto corrente dedicato, un'ambulanza è un bene per l'intera comunità, soccorre, trasporta persone in difficoltà, ferite o malate, è un mezzo fondamentale per tutti. Ognuno può dare un suo contributo, ogni donazione permetterà alla Croce Rossa di San Giovanni di continuare a restare in prima linea, come le altre associazioni del territorio (Comitato CRI di Uliveto Terme e Misericordia di Vicopisano) in caso di emergenza, per sostenere la cittadinanza. Conto corrente dedicato: IT 98 G 08562 14003 000000054460. Maggiori informazioni sul progetto di Michele Bini e su come sostenere la CRI sangiovannese sul sito www.comune.vicopisano.pi.it.