Tuscavir.net, c'è anche un po' di Pisa nel progetto di sviluppo di farmaci antivirali

Parla anche pisano il progetto TUSCAVIR.NET, che ha come obiettivo la creazione di una rete qualificata per lo sviluppo di farmaci antivirali. Tuscany Antiviral Research Network è coordinato dalla professoressa Elena Dreassi dell’Università di Siena e vede la partecipazione dei professori Emanuele Montomoli, dell'Ateneo senese, Mauro Pistello, dell'Azienda ospedaliero-universitaria Pisana, Maurizio Zazzi, dell'Azienda ospedaliero-universitaria Senese, e Simone Giannecchini dell’Università di Firenze.

Il progetto, finanziato per 800.000 euro nell’ambito del bando Ricerca Salute 2018 della Regione Toscana, si propone di costituire una filiera di ricerca e formazione che include tutte le fasi di sviluppo preclinico di nuovi antivirali, dall’individuazione del bersaglio terapeutico alla progettazione in silico e alla sintesi delle librerie dei candidati antivirali, fino allo screening su sistemi cellulari, all’ottimizzazione delle proprietà farmacocinetiche e alla determinazione dell'attività su appropriati modelli animali.

Grazie alla sinergia fra le competenze chimiche, farmaceutiche e virologiche, il team di TUSCAVIR.NET, oltre a creare una filiera di ricerca e sviluppo al servizio di enti pubblici e privati, si occuperà anche della formazione di ricercatori e altre figure specialistiche in questo settore.





“Non vi sono farmaci specifici per SARS-CoV-2 - conclude la professoressa - e non vi sono farmaci per molti degli attuali e, probabilmente, futuri virus. La creazione di TUSCAVIR.NET, quindi, non è solo tempestiva ma risponde a una domanda cogente di formazione e creazione di nuovi farmaci. Ci sono tutte le premesse affinché TUSCAVIR.NET possa affermarsi come un importante asset scientifico e tecnologico della Regione Toscana”.