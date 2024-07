Birdwatching e scoperta degli uccelli locali a scuola: l'esperienza alla Don Milani di Pisa

Durante l'anno scolastico 2023-2024 i bambini della classe IVª della scuola primaria Don Milani di Pisa hanno svolto uno studio, da gennaio a maggio, sugli uccelli delle aree verdi di Pisa e in particolare del quartiere di Sant'Ermete, sfociato nella produzione di un albo digitale degli uccelli del quartiere.

L'interesse dei bambini nato a seguito di una lettura in classe 'Il robot Selvatico' di Peter Brown ha fatto sì che le insegnanti della classe programmassero azioni volte a sostenere e sviluppare tale curiosità, organizzando osservazioni dirette degli uccelli nel cortile e nel parco adiacente alla scuola e letture di albi divulgativi e articoli di riviste scientifiche. La lunga opera di ricerca e informazione si è poi conclusa nella realizzazione dell'albo digitalizzato: un bel lavoro di divulgazione scientifica per grandi e piccini pieno di disegni e informazioni.

La Lipu Pisa è "particolarmente soddisfatta di questo lavoro, dell'interesse avuto dai piccoli naturalisti e naturaliste e della bravura e capacità delle insegnanti di accompagnarli nella scoperta degli uccelli e nella scrittura dell'albo. Grande soddisfazione del ruolo che ha ricoperto l'Atlante degli uccelli nidificanti di Pisa (2018), che è stato consultato dalla scuola e usato come strumento preliminare per comprendere quali uccelli frequentassero l'area dentro e intorno alla scuola. Gli Atlanti urbani sono infatti strumenti molto importanti non solo di censimento e conoscenza dell'avifauna in ambiente urbano, ma anche di gestione delle aree verdi della nostra città: gli uccelli infatti sono ottimi bioindicatori di qualità ambientale, più sono presenti in quantità specifica e rarità e più un ambiente è vivibile e va preservato così com'è. Quando invece le specie calano o sono poche, le aree verdi non sono ottimali e bisognerà intraprendere politiche di recupero naturalistico".

La Lipu Pisa auspica che "sempre più scuole comprendano l'importanza di osservare e studiare gli uccelli delle proprie aree verdi non solo per aumentare la cultura ecologica dei propri studenti e delle proprie studentesse ma anche per capire quanto della qualità del posto in cui viviamo possano dirci questi animali alati che siamo soliti osservare e ascoltare in giro per la nostra città".