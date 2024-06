Festa dei Parchi 2024: tutte le iniziative in programma nel Parco San Rossore Migliarino Massaciuccoli

Escursione alle dune al tramonto, passeggiate in bici fino a Bocca di Serchio, visite guidate a Coltano e Calambrone, Tarta lab alla Lecciona, laboratori artistici sul lago di Massaciuccoli, tour per ammirare i cavalli e i dromedari allo stato brado a San Rossore. Sono solo alcuni degli eventi racchiusi nel calendario della Festa dei Parchi 2024: per tutta l'estate, da giugno a settembre, tantissime possibilità per scoprire la varietà di ambienti naturali del Parco di Migliarino San Rossore Massaciuccoli grazie al contributo della Regione Toscana ed all'impegno delle associazioni ambientaliste e delle realtà del territorio: Legambiente Pisa e Versilia, WWF Alta Toscana, Pro Loco Coltano, Oasi Lipu, centro visite La Brilla, centro visite San Rossore, Equitiamo.

"In totale oltre 35 iniziative gratuite e diffuse in tutte le Tenute del Parco per poterlo esplorare, conoscere, condividere e rispettare" commenta il presidente Lorenzo Bani. Si parte venerdì 14 giugno con 'Dune al tramonto', visita all'oasi WWF delle dune di Tirrenia, si continua sabato 15 giugno a Coltano con il 'circuito sulle api', mentre domenica 16 giugno all'Oasi Lipu di Massaciuccoli si va 'alla scoperta delle erbe palustri'. Tutti gli appuntamenti sono gratuiti, prenotazione obbligatoria, calendario e numeri per informazioni sul sito del Parco www.parcosanrossore.org.

Tutte le iniziative e il calendario completo

LEGAMBIENTE PISA

Mercoledì 10 luglio dalle 17.30 - La riserva di Bocca di Serchio, tra dune, fiume e mare

Venerdì 12 luglio alle 17.30 - Nella Tenuta cerco e trovo la biodiversità

Domenica 14 luglio alle 16.30 - Per te Sabrina, per noi

Domenica 28 luglio alle 17.30 - Calambrone, là dove c'era il mare ora c'è una selva

Sabato 24 agosto alle 17.30 - La bella chiacchierata al bosco di San Bartolomeo

Domenica 8 settembre alle 16 - Tradizioni che lasci, tradizione che ritrovi

Informazioni e prenotazioni: 3204603529 e 3400819933



WWF ALTA TOSCANA

Tutti i venerdì dal 14 giugno al 26 luglio - Dune al tramonto

Venerdì 19 luglio alle 17 - Tarta lab alla scoperta del mare alle dune di Tirrenia

Martedì 23 luglio alle 9 - Giocoescursione nel bosco di Marina di Pisa

Mercoledì 24 luglio alle 10 - Tarta lab alla scoperta del mare alla riserva della Lecciona

Venerdì 26 luglio alle 18 - Tramonto e stelle al lago di Massaciuccoli

Domenica 11 agosto alle 18 - Tramonto e stelle cadenti alla Lecciona

Informazioni e prenotazioni: duneditirrenia@wwfaltatoscana.it, info@teatrinodelsole.it, versilia@wwfaltatoscana.it

OASI LIPU MASSACIUCCOLI

Domenica 16 e 23 giugno alle 17 - Alla scoperta delle erbe palustri

Lunedì 12 agosto alle 19.30 - Arte in volo

Sabato 21 settembre alle 15 - La via delle mondine

Informazioni e prenotazioni: 0584-975567

LA BRILLA WIKI LAGO PUCCINI

Sabato 21 settembre e domenica 22 settembre - Mobilità sostenibile sul lago, verso una progettualità condivisa. Convegno, escursione in dragone e a piedi.

Informazioni e prenotazioni: labrilla.aps@gmail.com, 05841661522, 3426187476

LEGAMBIENTE VERSILIA

Lunedì 8 luglio alle 18 - In bicicletta a Bocca di Serchio

Lunedì 22 luglio alle 16 - Una riserva, un mare di tesori

Lunedì 29 luglio alle 18.30 - Le dune al tramonto

Lunedì 5 agosto alle 16 - Dal bosco al mare nell'incanto della Lecciona

Lunedì 26 agosto alle 16 - Una riserva, un mare di tesori

Informazioni e prenotazioni: 3288764122

PROLOCO COLTANO

Sabato 15 giugno alle 16 - Circuito sulle api

Sabato 22 giugno alle 16 - La creta e i suoi segreti

Sabato 29 giugno alle 7 - Sveglia presto!!!

Sabato 6 luglio alle 17 - La tenuta di Coltano tra natura e storia

Venerdì 6 settembre - Voglia di acquerello, rigorosamente naturale

Informazioni e prenotazioni: 347062665

BOSCHETTO DI SAN ROSSORE

Domenica 28 luglio alle 10 - Natura brada: cavalli e 'cammelli' insegnano educazione ambientale, nell'anno dei camelidi istituito dalla Fao. Visita guidata in occasione della giornata monduale della conservazione della natura

Informazioni e prenotazioni: 050503101

LABORATORIO GAIA FATTORIA

Sabato 22 giugno e sabato 29 giugno alle 16, domenica 1 settembre alle 10 - Visita guidata a piedi per bambini da 5 a 11 anni tra le strutture, i pascoli e i punti di interesse naturalistico nella zona della Sterpaia, presso le scuderie Equitiamo a San Rossore.

Informazioni e prenotazioni: 338-7887229

CENTRO VISITE SAN ROSSORE

Domenica 30 giugno alle 14 - Visita guidata in trenino fino al mare e laboratorio 'Il miele e i suoi sapori' presso 'Sapori mediterranei'

Informazioni e prenotazioni: 050503101