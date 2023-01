L'Epifania arriva nella chiesa di Santa Caterina: tre messe e doni per tutti i bambini

Venerdì 6 gennaio arrivano i Magi con un carico di doni per tutti i bambini della parrocchia. Per il giorno dell’Epifania, che nella liturgia cristiana rappresenta la manifestazione di Dio a tutti i popoli, attraverso il Bambino Gesù, la chiesa di Santa Caterina d’Alessandria, retta da Monsignor Francesco Bachi, ospiterà tre celebrazioni e diversi momenti di incontro e di condivisione per tutta la comunità parrocchiale.

Tre le messe in programma: alle 9, alle 12 e alle 16. Alla celebrazione delle 12, sono invitati tutti i bambini della parrocchia: durante la messa arriveranno i tre Re Magi impersonati da tre parrocchiani di diverse nazionalità che porteranno i loro doni a Gesù e ai bimbi. L’Epifania nella Chiesa di Santa Caterina sarà anche l’occasione per ammirare, fino a domenica 8 gennaio, il magnifico presepe realizzato dai volontari. La giornata si concluderà con la messa delle 16 con l’ordinazione diaconale di Tiago Siqueira, seminarista italo-brasiliano formatosi nel Seminario Interdiocesiano di Pisa.