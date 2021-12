Un magico Natale dal centro al litorale: tutte le iniziative di Confcommercio

Dal centro storico al litorale: sarà un dicembre di festa per tutta la città con le iniziative organizzate da Confcommercio Provincia di Pisa con il patrocinio e il contributo del Comune di Pisa. Un ricco programma pensato per un pubblico di tutte le età che porterà la magica atmosfera natalizia per le strade di Pisa, Marina di Pisa e Tirrenia, nel rispetto delle normative anti-Covid. "Dopo due anni di pandemia che hanno condizionato l'organizzazione degli eventi presentiamo un cartellone che ci fa tornare a respirare un po' di quella normalità a cui eravamo abituati, in un momento come il Natale che rappresenta il periodo più importante dell'anno per il fatturato delle piccole e medie imprese" afferma il direttore di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli. "Ringrazio Confcommercio per il ricco calendario di iniziative" il saluto dell'assessore al Commercio del Comune di Pisa Paolo Pesciatini. "E' importante che ognuno faccia la sua parte per rendere il Natale a Pisa sempre più attrattivo, e riteniamo fondamentale dare tutti insieme segnali di accoglienza per guardare ad un Natale che ci riempia di speranza per il futuro".

Da sabato (nei giorni 4-5, 7-8, 10-11-12 dicembre) gli Arsenali Repubblicani si trasformeranno in un autentico villaggio di Natale con 'La Fabbrica di Babbo Natale' ideata dall'associazione Pubbli-Eventi in collaborazione con Confcommercio Pisa. "Negli spazi di via Bonanno Pisano Babbo Natale accoglierà i bambini nella sua casa, ricevendo le letterine da consegnare agli elfi del suo ufficio postale, in un'atmosfera speciale, allietata dal truccabimbi a tema natalizio, laboratori di riciclo e un'area spettacoli dove i più piccoli potranno incontrare personaggi come Olaf, Bing e i protagonisti del film Frozen, con divertentissime baby dance e spettacoli di burattini" spiega Raja Bouanane, dell'associazione culturale Pubbli-Eventi.

Da domenica 5 e mercoledì 8, domenica 12 e domenica 19 dicembre il mercato di via Paparelli si trasforma nel 'Mercato di Natale', aperto tutto il giorno: un imperdibile appuntamento organizzato da Fiva Confcommercio Pisa. Shopping e divertimento assicurati con i numerosi banchi di qualità, dove sarà possibile trovare idee regalo e articoli natalizi, con la possibilità di fermarsi a pranzo nei golosi punti ristoro all'interno del mercato. Il pomeriggio di sabato 11 dicembre dalle 16 alle 20 vedrà protagonista via San Francesco con 'La Via en Rose in festa'. "Sarà la prima iniziativa organizzata dal nostro gruppo di imprenditrici impegnate nel progetto di valorizzazione di via San Francesco avviato in collaborazione con Confcommercio Pisa" spiega Caterina Baldini, in rappresentanza delle imprenditrici della 'Via en Rose'. "Per questa occasione via San Francesco sarà chiusa al traffico e sarà possibile passeggiare tra i negozi allestiti con decorazioni a tema e gustare dolci e vin brulè preparati all'interno di bar e pasticcerie, allietati dalla musica live swing e jazz con le più celebri canzoni natalizie del duo Sigi Beare&Mattia Donati".

Le iniziative si spostano poi sul litorale pisano. "Sono due gli eventi organizzati per il Natale che testimoniano la fervida attività di Confcommercio sul territorio durante tutto l'anno, non soltanto nel periodo estivo" dichiara il presidente di ConfLitorale Confcommercio Pisa Luca Ravagni. Sabato 18 dicembre il primo appuntamento con 'Maiorca Christmas Time', l'evento organizzato a Marina di Pisa dal direttivo Confcommercio Marina di Pisa in collaborazione e con il contributo del Sib (Sindacato Italiano Balneari), e dell'azienda Ber.da.pel. "Sarà un pomeriggio di allegria tra i negozi e i locali di via Maiorca a partire dalle 14.30, con le esibizioni della scuola di danza Bodylab, acrobatica aerea, trampolieri luminosi e lo spettacolo dell'illusionista Dennis Manzi" dice la presidente di Confcommercio Marina di Pisa Barbara Benvenuti. "Per i più piccoli non mancheranno caldarroste, zucchero filato, pop corn e l'arrivo di Babbo Natale sul risciò, che porterà doni e dolcetti ai bambini, e in occasione dell'iniziativa sarà allestito un tipico mercatino natalizio in Largo Pontecorvo".

Uno spettacolo che verrà replicato a poche ore dalla vigilia di Natale a Tirrenia con 'La magia del Natale sul Litorale', organizzato dal direttivo Confcommercio Tirrenia in collaborazione e con il contributo del Sib e Ber.da.pel. Giovedì 23 dicembre dalle 15 in via dei Fiori andrà in scena un emozionante show presentato da Silvia Spagnoli, Niki The Voice e il dj Paolo Ferrari, con musica e intrattenimento, le danze della palestra New Continental Fitness, tra dolci, musica e colori natalizi e l'arrivo di Babbo Natale, che porterà gadgets e tante sorprese per i più piccoli. "Vogliamo dare un messaggio di positività sostenendo concretamente le iniziative di Marina di Pisa e Tirrenia, pur in questo momento così difficile e delicato per la ripresa delle attività" afferma il presidente del Sib Confcommercio Pisa Fabrizio Fontani.