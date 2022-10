'Finalmente abbiamo le idee confuse!': ripartono i corsi di 'Fare teatro' al Verdi

Partono i corsi 'Fare Teatro' della Formazione della Fondazione Teatro di Pisa. Ampio l’elenco dei corsi di Recitazione (7 i percorsi proposti) per differenti competenze ed età (dai 3 a 99 anni); a questi si affiancano il corso di Scrittura Creativa e drammaturgica e di Voce. 'Fare Teatro' è un modo per incontrarsi e stare insieme sfruttando la ricchezza delle singole specificità e differenze; ogni percorso viene modellato rispetto alle tipologie dei gruppi che si formano; ogni

percorso si preoccupa di concretizzare alla fine l’itinerario fatto in uno spettacolo da porgere al pubblico; questo rende immediatamente relazionale il pensiero che si sviluppa all’interno del laboratorio; accendere l’attenzione degli esterni, pensare sin da subito alla condivisione con gli altri che non fanno parte del gruppo, regala respiro e tridimensionalità alla pratica teatrale. Creare e presentare storie condivise e sentite come necessarie. E' per questo che ogni anno l’attività ha al suo centro una riflessione che unisce tutte le proposte cercando un modo per dialogare con il tempo che stiamo vivendo.

Il titolo dell’edizione di quest’anno è: 'Finalmente abbiamo le idee confuse!'; da un lato vuole essere specchio del disorientamento e delle varie tensioni che stiamo vivendo (guerra, situazione climatica e sanitaria), dall’altro apre alla positività del disorientamento; dichiararsi confusi è un passo importante, che è già oltre l’accettazione, significa mettersi alla ricerca di nuovi orizzonti edi una nuova umanità. Le responsabilità dell’uomo chiedono di mettere di nuovo in discussione il nostro modo di stare al mondo ed il teatro è da sempre il luogo in cui si gioca per capire le peculiarità dell’umano del suo modo di rapportarsi e stare con gli altri.

La meraviglia, lo sbalordimento pare un modo dello spirito che abbiamo un po’ smarrito, potrebbe essere l’antidoto da cercare inventandosi delle mappe (i testi delle storie) per uscire dal senso di sconforto e di impotenza. La meraviglia in alto, verso il cielo stellato, che sappiamo diventare grazie alle ultime scoperte sempre più illimitato ed immenso e quella in basso nel confronto delle nostre dissimiglianze umane ("potevo assumere un cannibale al giorno per insegnarmi la mia distanza dalle stelle" cantava De André) o magari con uno sguardo nuovo e rinnovato nei confronti degli animali (sia quelli di cui scegliamo di circondarci sia quelli più esotici ed ignoti).

"Finalmente abbiamo le idee confuse! non deve essere scambiato come un’ammissione di debolezza, ma come il primo passo verso una direzione di ricerca e di umiltà accettando di non avere la verità in tasca - dice Luca Biagiotti responsabile dell’area Formazione del Teatro di Pisa - Così come siamo convinti che una certa forza derivi dalla cura della propria vulnerabilità; cura della propria fragilità significa aprirsi all’Altro, significa saper stare nell’ascolto e nell’attesa, significa saper accogliere. Ettore che nell’addio prima della battaglia sa levarsi l’elmo che provoca il pianto del proprio figlio che non lo riconosce, sa lasciare la dimensione del guerriero per sviluppare quella di padre". Le parole che ruotano attorno al coraggio della fragilità sono alla base di tantissime storie già esistenti e saranno il seme di altre che i partecipanti a questa edizione di 'Fare Teatro' sapranno inventare insieme.

Queste le date per la presentazione dei corsi :

- Mercoledì 12 ottobre. Ore 15 Primo Livello (Recitazione)

Ore 17 Play! E Costruttori di Sogni (infanzia, primarie e Secondarie di Primo Grado)

- Giovedì 13 ottobre. Ore 18 Corsi Universitari e Adulti, Recitazione, Scrittura Creativa e Speach & Voice

Queste le date dei primi incontri:

- Per i bambini è preferibile scrivere una mail al teatro o telefonare prima della lezione a Margherita Guerri (docente di riferimento) 333 217 0117). Per gli adolescenti e gli adulti telefonare a: Luca Biagiotti 3498358816, Cristina Lazzari 3393688804, Franco Farina 3407160471

- Martedì 18 ottobre. Ore 17 Costruttori 2 (scuola media inferiore)

- Mercoledì 19 ottobre. Ore 17.30 - Costruttori 1 (III, IV, V elementare)

- Giovedì 20 ottobre. Ore 15 Primo livello recitazione (scuole superiori)

- Giovedì 20 ottobre. Ore 17 - 18 Play 1 (scuola materna)

- Giovedì 20 ottobre. Ore 18.15 - 19.15 Propedeutica 2 (I e II anno delle elementari)

- Giovedì 20 ottobre. Ore 17.45 - 19.45 Scrittura Creativa (studenti universitari e adulti)