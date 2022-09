Pisa si mette il vestito della festa: tutto pronto per la 67ª Regata delle Repubbliche marinare

E' tutto pronto in città per il grande evento che, a distanza di due mesi, pone idealmente fine alle celebrazioni del Giugno pisano: domenica 11 settembre sulle acque dell'Arno si assegnerà la 67ª edizione della regata delle antiche Repubbliche marinare. Un evento che raddoppia l'edizione assegnata tre mesi fa ad Amalfi, organizzata per recuperare il palio messo in standby a causa della pandemia di Coronavirus. Toccherà allo splendido scenario dei lungarni ospitare la gara, con gli alberghi cittadini che hanno fatto segnare il tutto esaurito fra equipaggi, figuranti dei cortei storici e addetti ai lavori provenienti da ogni zona d'Italia, non soltanto da Genova, Amalfi e Venezia. "La regata manca da Pisa dal 2017 - spiega l'assessore Filippo Bedini - ci abbiamo messo un grande impegno e siamo certi di aver organizzato tutto al meglio, in ogni singolo dettaglio. Questo evento rappresenta un ulteriore stimolo alla ripartenza del territorio dopo il periodo più duro dell'emergenza sanitaria e ci auguriamo che anche la cittadinanza accorra in massa per godere dello spettacolo".

Il cartellone di eventi collaterali alla sfida tra i quattro galeoni è molto ricco e variegato, e copre anche l'intera giornata di sabato 10 settembre. Alle 16.30, su una distanza di mille metri, si sfideranno le imbarcazioni spinte da equipaggi misti e interamente femminili. "Nell'idea del Comitato organizzatore del Palio - prosegue Bedini - l'obiettivo è di allestire una regata fissa tutta al femminile tra i quattro galeoni, che affianchi quella storica. Venezia e Genova possono vantare già equipaggi interamente composti da donne, Pisa e Amalfi ci stanno lavorando e si presentano con quattro donne e quattro uomini". La partenza è fissata al ponte della Cittadella, con arrivo allo scalo dei Renaioli. A seguire, alle ore 18, le celebrazioni si sposteranno in piazza dei Cavalieri, nella chiesa dei Cavalieri di Santo Stefano. "Le delegazioni delle quattro repubbliche - aggiunge l'assessore - prenderanno parte a una cerimonia commemorativa della prima edizione della Regata, che si tenne proprio a Pisa nel 1956. Fu proprio nella chiesa dei Cavalieri di Santo Stefano che, in occasione delle celebrazioni della prima Regata, furono ricollocate le storiche bandiere conquistate dalle armate pisane e sottratte alle navi turche e pirate nel corso dei secoli 16°-18°". A seguire in piazza dei Cavalieri si svolgerà la premiazione del Palio remiero con equipaggi misti e la presentazione degli equipaggi della Regata.

Domenica 11 settembre la giornata sarà aperta dal corteo storico: alle 16.30 la fanfara della Marina precederà le quattro antiche Repubbliche, con partenza fissata al Giardino Scotto. Alle 18 il clou della manifestazione: i quattro galeoni si daranno battaglia sul percorso di 2mila metri disegnato sulle acque dell'Arno, dal ponte dell'Aurelia con arrivo allo scalo dei Renaioli. "Il mio auspicio - conclude Filippo Bedini - è che questa regata possa rappresentare anche un punto di partenza per il remo pisane e tutte le associazioni sportive che praticano il canottaggio. E' un comparto dello sport che, negli scorsi decenni, ha portato soddisfazioni enormi alla città e merita di essere riportato ai suoi fasti".