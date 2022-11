Pista del ghiaccio, mercatini ed eventi: Pisa diventa un'attrazione anche a Natale

Non manca veramente nulla: dalla pista del ghiaccio ai mercatini allestiti con prodotti tipici delle festività, passando per gli appuntamenti con la solidarietà e un esperimento di realtà aumentata. Pisa si candida a diventare un'attrazione anche del periodo natalizio con il calendario di eventi e appuntamenti stilato da Confcommercio, che si è aggiudicata il bando comunale per l'organizzazione e la gestione delle attività in città e sul litorale dal 25 novembre al 6 gennaio 2023. "Siamo entusiasti di aver ottenuto la gestione di tutti gli appuntamenti dal Comune - afferma il presidente di Confcommercio Stefano Maestri Accesi - il Natale 2022 sarà caratterizzato da molte novità e da una capillarità di eventi: intendiamo coinvolgere tutto il territorio comunale".

Particolare attenzione, oltre ovviamente al coinvolgimento dei più piccini "per i quali il Natale rappresenta il momento più magico dell'anno" sottollinea il presidente, verrà data anche al sociale e alla solidarietà. "E' un tema per il quale la nostra associazione si prodiga da molto tempo. Quale momento migliore delle feste per pensare anche a chi ha avuto meno fortuna dalla vita? Ecco perché all'interno degli appuntamenti abbiamo coinvolto anche due onlus, Eppur si muove e Il sorriso di Andrea, che proporranno due momenti molto importanti". L'associazione Eppur si muove organizzerà giovedì 8 dicembre, a Tirrenia, l'iniziativa 'Sorriso in moto': ragazze e ragazzi con disabilità potranno salire in sella a una moto e percorrere dei tragitti in totale sicurezza.

Il sorriso di Andrea invece organizzerà la vendita di panettoni per raccogliere fondi da destinare al reparto di Oncoematologia pediatrica dell'Aoup. "Pisa merita di fregiarsi anche del titolo di 'Città del Natale'. Non manca niente al territorio per poter accogliere anche questo tipo di commercio - commenta l'assessore Paolo Pesciatini - abbiamo realizzato un sistema organico nel quale Confcommercio lavora spalla a spalla con l'amministrazione per l'allestimento del calendario di eventi natalizi. Ricordo che l'illuminazione sarà interamente a carico del Comune, che a breve svelerà anche tutti gli altri appuntamenti pensati per le feste".

"Lo sviluppo turistico nel periodo natalizio è un'assoluta novità per la città - spiegano Alessandro Trolese e Federico Pieragnoli di Confcommercio - l'indotto che ruota attorno a questo arco temporale è di vitale importanza per le nostre imprese. Basti pensare che circa il 30% del fatturato annuale di un locale ruota attorno a questo periodo dell'anno. A Pisa mancava un'organizzazione di questo tipo".

Gli eventi

Piazza Vittorio Emanuele ospiterà la tradizionale pista del ghiaccio, che quest'anno sarà scoperta "su richiesta della Questura e della polizia municipale - spiega Pesciatini - la copertura ostruiva la visuale delle telecamere di videosorveglianza della piazza". Per la prima volta la struttura sarà a disposizione delle scuole del territorio che potranno utilizzarla per eventi in esclusiva. In piazza ci saranno anche la casetta di Babbo Natale e il mercatino di Natale con 20 casette in legno, dove sarà possibile acquistare prodotti tradizionali, artigianali e articoli da regalo. La pista sarà inaugurata dall'esibizione di pattinaggio artistico 'Gli angeli dell'amore'.

In piazza del Carmine è prevista la presenza di 2 casette in legno destinate alla vendita di addobbi natalizi, e anche in Corso Italia saranno installate 2 casette che venderanno dolci natalizi. Piazza Gambacorti invece sarà il cuore delle iniziative dedicate ai più piccoli, con l'installazione della 'Sfera di Natale' dove bambini e genitori potranno scattare selfie in uno scenario da fiaba. In piazza si svolgeranno anche gli spettacoli itineranti di zampognari, street band, trampolieri e banda folkloristica. Per la prima volta sarà possibile guidare anche una slitta virtuale grazie al visore di realtà aumentata.

L'intera area di Logge di Banchi sarà addobbata e arricchita da 25 bancarelle in legno con prodotti artigianali, mentre in piazza Garibaldi per tutti i week end e continuativamente dal 18 al 24 dicembre sarà allestito il mercato degli hobbisti. In largo Ciro Menotti troveranno spazio i gazebo dedicati ad eccellenze gastronomiche e dolci natalizi, mentre in via San Francesco e via Dini si alterneranno nei week end un secondo mercato degli hobbisti, e anche le imprenditrici della 'vie en rose' di via San Francesco saranno protagoniste di uno speciale evento. Il mercato degli hobbisti si svilupperà anche al Cep in due week end.

Sul litorale, oltre agli eventi solidali delle due associazioni, si svolgeranno anche 'La magia del natale sul litorale' a Tirrenia e 'Marina Christmas time' a Marina di Pisa. La chiusura delle feste sarà con la 'Festa della Befana' il 6 gennaio.