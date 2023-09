Sostenibilità e innovazione: le iniziative per la Settimana europea della mobilità

Nell'agenda dell'amministrazione comunale ci sono due temi che viaggiano a braccetto: la mobilità sostenibile e il rispetto dell'ambiente. In questo percorso rientrano i progetti già tradotti in realtà, come i chilometri di piste ciclopedonali ultimati e consegnati alla cittadinanza, e quelli che attendono di essere messi in pratica: un esempio su tutti è la tramvia elettrica che dovrà toccare gli snodi principali del centro urbano. In quest'ottica rientra l'adesione alla Settimana europea della mobilità, in programma dal 16 al 23 settembre.

Il tema individuato per l'edizione 2023 è il risparmio energetico, per spingere i cittadini a riflettere su consumi energetici e, in particolare, su quelli derivanti dalla mobilità urbana che hanno sempre maggiori costi per la collettività, non soltanto in termini ambientali. La manifestazione si inserisce nell'ambito del World free car Day, a cui la città parteciperà con la chiusura completa dei lungarni e del ponte di Mezzo domenica 17 settembre. "Abbiamo molto a cuore il tema della mobilità sostenibile come amministrazione - commenta l'assessore Massimo Dringoli - il nostro obiettivo è ridurre progressivamente l'utilizzo dei mezzi a motore privati da parte dei cittadini e dei pendolari, per incentivare il trasporto pubblico locale e lo sfruttamento di mezzi meno impattanti sul piano dell'inquinamento".

Dringoli prosegue: "Continua il piano di realizzazione della rete ciclopedonale in centro e nelle aree extraurbane, senza dimenticare la grande partita della tramvia elettrica. Si tratta di un progetto cruciale per il raggiungimento di una mobilità a impatto zero sull'ambiente: nutro buone speranze di intercettare i fondi ministeriali per la sua realizzazione. Infine un altro progetto al quale stiamo lavorando da diverso tempo è l'integrazione della rete di mezzi in sharing con le auto elettriche".

"Un tema che mi sta molto a cuore - aggiunge Andrea Bottone, amministratore unico di Pisamo - come linea aziendale abbiamo deciso di prendere a esempio le esperienze più positive realizzate in giro per l'Europa, e quella del car sharing con una flotta di mezzi elettrici vi rientra a pieno titolo. Attualmente la rete è composta da più di mille biciclette, muscolari e a pedalata assistita, e circa 600 monopattini elettrici. L'obiettivo è quello di aggiungervi anche le auto e gli scooter. Più a corto raggio c'è la volontà di assegnare, attraverso un bando, la gestione dell'attuale gamma di mezzi in sharing e i parcheggi che saranno realizzati appositamente per le biciclette a un unico gestore".

All'interno della Settimana europea della mobilità troviamo anche l'incontro tra le amministrazioni di Lucca, Pisa e Livorno che si terrà a Lucca, il prossimo 22 settembre, per approfondire il tema della metropolitana di superficie che dovrebbe collegare i tre capoluoghi di Provincia e snellire così il traffico dei pendolari, dei cittadini e dei turisti.

Il programma delle iniziative

Da sabato 16 a mercoledì 20 settembre dalle 15 alle 20. Evento Bit City Life a cura di Bit Mobility. Informazioni utili al corretto utilizzo del mezzo elettrico, quiz teorici, test drive gratuito, materiale informativo, gadget e voucher di 15 minuti gratuiti e, per chi passerà dallo stand BIT Mobility e svolgerà l'attività, riceverà un codice che darà la possibilità di avere sblocchi gratuiti illimitati per tutta la durata dell'evento.

Da sabato 16 a mercoledì 20 settembre. Totem informativi a cura di EasyPark in piazza XX Settembre e piazza Garibaldi.

Sabato 16 settembre dalle 17.30. 'Change is Easy'. Evento a cura di Eschini Auto sul ponte di Mezzo con area ludica per bambini, esposizione dell'auto elettrica ID.3, area lounge.

Alle 18 'Mobility talk: la mobilità del futuro a Pisa'. Partecipano Giuliano Caldo Leo, Europa EasyPark; Alfredo Drufuca, consulente del governo e di enti locali; Davide Lazzari, responsabile business development di Ridemovi; Michele Francione, chief operations officer di Bit Mobility; Gabriele Vannucci, presidente del consiglio di amministrazione di Tirrenica Mobilità; Andrea Bottone, amministrato unico di Pisamo; Massimo Dringoli, assessore alla mobilità; Alessandro Fiorindi, direttore di Pisamo. Modela la giornalista Chiara Cini.

Domenica 17 settembre. In occasione del World free car Day chiusura straordinaria del ponte di Mezzo e dei lungarni Gambacorti, Galilei, Pacinotti e Mediceo. Alle 9.30 colazione sul ponte di Mezzo in collaborazione con Confcommercio Pisa.

Alle 10.30 in piazza XX Settembre evento ludico su mobilità e sicurezza stradale in collaborazione con la Polizia Municipale.

Alle 17 il 'Fancy women bike ride' con partenza da piazza Vittorio Emanuele II. La pedalata gioiosa, colorata e fantasiosa, tutta al femminile, che si svolge in contemporanea in quasi 200 città nel mondo: a Pisa sfilerà dal centro fino al ponte ciclopedonale di Riglione-Cisanello.

Lunedì 18 settembre. Alle 12 in piazza XX Settembre presentazione della Hug Bike. La bici degli abbracci, alla presenza di Andrea Bottone, del Garante per la disabilità Alessandro Di Ciolo e dell'assessore alla disabilità Giulia Gambini.

Lunedì 18 e mercoledì 20 settembre. Dalle 10 alle 12 incontri con le scolaresche in Logge di Banchi.

Sabato 23 settembre. Alle 9.30 a San Piero a Grado 'Tutti sulla ciclopista'. Gara podistica e biciclettata sulla Ciclopista del Trammino. Partenza da San Piero a Grado e arrivo alla stazione dell'ex trammino a Marina di Pisa. Colazione e borracce dell'acqua in regalo ai partecipanti.