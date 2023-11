Festa dell'Albero 2023: il programma di iniziative di Legambiente Pisa

Arriva la ventottesima edizione di Festa dell’Albero, la storica campagna di Legambiente, che sarà celebrata in questa settimana in tutta Italia in vista della Giornata nazionale degli alberi indetta per il 21 novembre. Per la Festa dell’Albero, sostenuta dal partner AzzeroCO2, sono in programma decine di eventi in tutte le regioni italiane organizzati dai circoli locali in collaborazione con scuole, istituzioni, associazioni e imprese.

'Gli alberi ci danno tanto. Ora tocca a noi': è questo il messaggio e l’invito ad agire che arriverà a gran voce dalle città italiane per celebrare gli alberi e i loro fondamentali benefici. E anche il Circolo Legambiente Pisa sarà protagonista nella Festa dell’Albero con l’evento programmato per domenica 26 novembre, ore 9.30, per una mattina di scoperta, gioco, sensibilizzazione e manifestazione nel quartiere di Cisanello.

Questo il programma:

- ore 9:30 ritrovo presso il Parco Europa a Cisanello (parcheggio sterrato lato Esselunga)

- ore 9:45 attività 'bingo della biodiversità', gioco adatto a grandi e piccini/e per scoprire, muovendoci, la biodiversità del parco urbano più grande di Pisa

- dalle 10:30 visite guidate alla scoperta del Parco e costruzione di dispersori di semi

- dalle 11:15 passeggiata 'critica' dal Parco Europa all’area verde dove l’Università vuole costruire il futuro Dipartimento di Biologia e annesse attività. Una mattinata per conoscere, divertendoci, le meraviglie vegetali a noi più vicine e quell’area verde che, dopo anni di mobilitazioni, è diventata una realtà tangibile e importante per tutto il quartiere: il Parco Europa.

Martedì 21 novembre sarà inoltre simbolicamente messo a dimora un orniello presso le scuole 'Oberdan' dell’Istituto comprensivo 'V. Galilei', che sarà un momento educativo importante per gli alunni e le alunne della scuola e che contribuirà, come una goccia importante nel mare, a raggiungere gli obiettivi del progetto europeo Life Terra di cui Legambiente è unica referente italiana.

Grazie a Life Terra da due anni circa è stato creato in tutta Europa un movimento di cittadini che ha coinvolto amministrazioni, associazioni, imprese e personaggi del mondo dello sport e della musica con l’obiettivo di far nascere una rete che nel tempo possa arrivare a mettere a dimora 500 milioni di alberi a livello internazionale. Tutti gli alberi messi a dimora nell’ambito del progetto Life Terra sono georeferenziati tramite una web-app, e prevedono la cura e il monitoraggio.

"Gli alberi sono il nostro alleato numero uno nel contrasto alla crisi climatica, migliorerebbero la qualità della vita dell’essere umano nelle nostre città a partire dalla riduzione dell’inquinamento dell’aria e del suolo fino al contrasto al fenomeno delle 'isole di calore' nelle aree urbane, alla salvaguardia della biodiversità e alla prevenzione del dissesto idrogeologico. E' per questo che, come ogni anno, cerchiamo di evidenziare l’importanza degli alberi e delle aree verdi che li ospitano, raccontando alle persone che partecipano ai nostri eventi perché vale la pena investire sulla trama verde in città e la protezione degli ultimi lembi ancora vergini nel nostro tessuto urbano" dichiara Eleonora Mizzoni, presidente del Circolo di Legambiente Pisa.