Al via i lavori estivi nelle scuole di Santa Croce sull’Arno

Con la fine dell’anno scolastico, come ogni anno, l'amministrazione di Santa Croce coglie l’occasione per effettuare nelle scuole i lavori di manutenzione più urgenti o difficilmente realizzabili in concomitanza delle lezioni. Anche quest’anno il sindaco Giulia Deidda, insieme all’Ufficio Lavori Pubblici, ha incontrato la Dirigente Scolastica Laura Cascianini, insieme alle fiduciarie dei plessi scolastici, per raccogliere richieste e criticità in modo da poter programmare al meglio i lavori secondo le esigenze emerse.

Il risultato dell’incontro è la programmazione di un complesso di lavori che presto inizieranno, che vedono coinvolti le Scuole dell’Infanzia 'Poggio Fiorito' e 'Via dei Mille', le Scuole Primarie 'Pascoli', 'Carducci' e 'Torello della Maggiore' e la Scuola Secondaria di Primo Grado 'Banti', per un impegno economico che complessivamente vede un investimento di 50.000 euro.

Nello specifico:

- Scuola dell'Infanzia 'Poggio Fiorito': realizzazione di un nuovo spazio ad uso del personale ausiliario e ripristino di intonaci e parte della pavimentazione.

- Scuola dell'Infanzia 'Via dei Mille': ripristino di alcune porzioni della facciata esterna, verifica di parte del tetto, manutenzione del marciapiede prospiciente l’ingresso.

- Scuola secondaria 'Banti': eliminazione delle infiltrazioni nei bagni del primo piano di via dei Mille.

- Scuola primaria 'Pascoli': ripristino del calcestruzzo del portale di ingresso e realizzazione di una pavimentazione in gomma decorativa in una zona del giardino.

- Scuola primaria 'Carducci': sistemazione della pavimentazione dell’ingresso.

- Scuola primaria 'Torello della Maggiore': sistemazione della pavimentazione in ghiaia del giardino e demolizione della parete in cartongesso nell’atrio.

Si tratta nel complesso di lavori più o meno significativi ma tutti orientati sia nella direzione di garantire sicurezza agli edifici scolastici sia, laddove possibile, di rispondere alle esigenze organizzative ed educative della scuola.

"Sono molto soddisfatta di aver raggiunto negli anni questa modalità operativa di confronto con tutte le figure di coordinamento della scuola, perché è il modo migliore per investire le nostre risorse sulle necessità effettive di chi deve beneficiare di questi interventi - sostiene il sindaco che aggiunge - gli edifici scolastici sono da sempre il nostro primo pensiero. Negli anni scorsi abbiamo realizzato molti lavori di cui alcuni molto importanti, volti ad assicurare la sicurezza per tutti gli utenti della scuola. I lavori in programma quest’anno sono meno impattanti ma altrettanto importanti per assicurare il benessere dei bambini e delle bambine e dei loro insegnanti, oltre a rispondere ad alcune esigenze educative e progettuali. Mi preme ricordare, inoltre, che a fine luglio inizieranno i lavori di efficientamento energetico della Scuola dell'Infanzia 'Albero Azzurro' che, grazie ad un finanziamento del Ministero della Transizione Ecologica di 250.000 euro, sarà dotato di un nuovo sistema di riscaldamento alimentato da un impianto fotovoltaico da 50 Kwh posizionato sul tetto, un modo per garantire un maggiore benessere e soprattutto aggiungere un ulteriore tassello verso la sostenibilità energetica dei nostri edifici pubblici".