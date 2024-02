Mai più blackout improvvisi: il programma dei lavori di Enel sulla rete elettrica di Calci

Nei giorni scorsi i responsabili territoriali di E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, ed i referenti per le attività di affari istituzionali e comunicazione di Enel per la Toscana sono stati a Calci per incontrare l’amministrazione comunale, rappresentata dal sindaco Massimiliano Ghimenti e dal vicesindaco Valentina Ricotta.

L’incontro, che fa seguito anche alle richieste avanzate dal Comune di Calci dopo le interruzioni di corrente registrate negli ultimi mesi sul territorio, è servito per fare il punto sulle problematiche emerse e sugli investimenti che E-Distribuzione ha programmato per migliorare la rete elettrica della Valgraziosa.

I rappresentanti della società elettrica hanno anzitutto fatto il quadro di quanto accaduto in questi ultimi mesi, con particolare riferimento ai fenomeni di maltempo di inizio novembre e alle conseguenti situazioni di criticità emerse successivamente e gestite con interventi manutentivi straordinari a Montemagno e in alcune località limitrofe, e si sono poi confrontati con il sindaco e con la vicesindaco sull'importante piano di investimenti per il territorio comunale di Calci.

Nel dettaglio, verranno investiti circa 500mila euro per la realizzazione di nuove dorsali interrate e aeree con cavo di ultima generazione che consentiranno di avere due nuove richiusure in anello, ovvero un sistema che tramite le cabine congiunge più linee in un sistema magliato e, in caso di disservizio a una di esse, isola automaticamente il tratto di rete danneggiato per erogare immediatamente elettricità dalle linee elettriche di riserva, cosiddette controalimentanti. Una di queste trasversali sarà denominata 'Calci Fonderie' e andrà a potenziare il sistema elettrico del capoluogo, mentre l'altra detta 'Rai Fonderie' interesserà l'area delle frazioni e le porzioni collinari e rurali, a partire da Montemagno e Belvedere.

In tutti saranno posati quasi 2 km di nuovo cavo sotterraneo, realizzate quattro cabine secondarie, sostituiti pali e installati nuovi sostegni di ultima generazione nonché cavo aereo elicord, più resistente ed efficiente, ed altri 12 km di linee esistenti saranno sottoposte a manutenzione straordinaria per un totale di circa 7mila utenti coinvolti.

"L’amministrazione comunale - ha commentato il sindaco, Massimiliano Ghimenti - si è fatta portavoce di tutti quei cittadini che, negli ultimi mesi, hanno dovuto fare i conti con numerose e anche prolungate interruzioni di corrente. Siamo soddisfatti, quindi, che E-distribuzione abbia risposto tempestivamente, pressoché in tempo reale, alla nostre richieste e, soprattutto, che faccia investimenti sul nostro territorio per quasi un milione di euro tra i lavori già effettuati in alcune aree e quelli in partenza in questi giorni".

"Adesso, ovviamente - ha concluso il primo cittadino - chiediamo che, pur nella consapevolezza della complessità di alcune lavorazioni, si possa procedere speditamente alla loro realizzazione: prima i lavori partono e prima si concluderanno. Con l'auspicio che, una volta terminate le opere previste, possano dirsi definitivamente superati anche disagi e criticità".

L’amministrazione comunale, per quanto di sua competenza, si è detta pronta a fornire tutto il supporto necessario a E-Distribuzione, affinché gli interventi prospettati possano essere realizzati in tempi rapidi. L'azienda ha confermato la piena volontà di collaborare e di condividere tempi e modalità di realizzazione degli interventi, che potranno essere programmati anche in concomitanza con altri cantieri dell'amministrazione comunale in modo da operare contestualmente sulle infrastrutture dei sottoservizi. In alcune circostanze, potranno essere necessarie alcune interruzioni programmate del servizio elettrico di cui E-Distribuzione darà informazione di volta in volta alla clientela con affissioni nelle zone interessate.

E-Distribuzione informa anche che attraverso la app IO i cittadini possono accedere al servizio 'Gestione della fornitura' e ricevere aggiornamenti su eventuali interruzioni di corrente per lavori di manutenzione sulla rete elettrica; inoltre, per ogni segnalazione relativa al funzionamento del sistema elettrico è utile contattare il servizio clienti al numero verde 803 500, attivo tutti i giorni h24, indicando il codice POD (nel formato IT001E…) della propria utenza riportato nella bolletta elettrica. In alternativa, è possibile utilizzare il chatbot Eddie presente sul sito e-distribuzione.it e la app E-Distribuzione. Per monitorare lo stato di alimentazione della rete elettrica, infine, sempre sul portale web dell’azienda è disponibile la 'mappa delle disalimentazioni'.