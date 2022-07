Lavori straordinari per le nuove fognature: sottopasso di via Pietrasantina chiuso tre settimane

Iniziano il prossimo lunedì 25 luglio i lavori straordinari di Acque spa per le nuove fognature presso la rotatoria di via Contessa Matilde e via Pietrasantina. E' prevista la chiusura del sottopasso di via Pietrasantina per tutta la durata dei lavori e il senso unico, in direzione Aurelia, nel sottopasso di viale delle Cascine. I lavori, realizzati dalla ditta Del Debbio dovrebbero terminare entro il 14 agosto. Alla fine dei lavori di Acque, il Comune di Pisa si occuperà del ripristino e riqualificazione della rotatoria. Per tutto il periodo, durante il giorno, in caso di lunghe file di automezzi in via Bonanno e via Contessa Matilde, saranno impiegati in modo continuativo i movieri, tenendo l’impianto semaforico lampeggiante. Sono state concordate con Autolinee Toscane anche le modifiche al trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano.

"Prendiamo atto da Acque Spa - ha dichiarato l’assessore all’urbanistica e mobilità del Comune di Pisa Massimo Dringoli - della necessità di svolgere questi lavori. Come Comune abbiamo chiesto che siano svolti più velocemente possibile, limitandoli a sole due settimane, in modo da ridurre i disagi che questa chiusura creerà al traffico cittadino, invitando a svolgere le lavorazioni anche nei giorni festivi e in orari notturni. Ma nonostante le nostre richieste, la società ci ha comunicato che non è possibile ridurre la tempistica del cantiere a meno di tre settimane. Una durata quindi che provocherà sicuramente disagi al traffico, ai cittadini e ai turisti. Come Comune la nostra priorità è stata quella di avvisare per tempo la cittadinanza, modificare la segnaletica, coinvolgere Pisamo e Autolinee Toscane e far capire ai cittadini che da lunedì prossimo fino al 14 agosto è bene, se possibile, evitare di transitare con l’auto da questa zona".

"Dall’inizio dell’anno - ha spiegato il presidente di Acque Giuseppe Sardu - Acque Spa è impegnata nella realizzazione di un importante progetto nel Comune di Pisa che si caratterizza come intervento di recupero ambientale e di risanamento. Si tratta di riorganizzare la raccolta delle acque reflue, tramite nuovi sistemi fognari che separeranno le acque reflue da quelle meteoriche. Ciò consentirà di inviare le prime a depurazione e le seconde nei corsi d’acqua. Al momento è in corso di esecuzione un primo macro-lotto, denominato 'Pisa Centro': comprende la zona a nord dell’Arno e ha come destinazione finale i depuratori di La Fontina e di San Jacopo. Un insieme di opere rilevanti, per un investimento da 1,4 milioni di euro. Le altre macro-aree oggetto di intervento in futuro saranno quelle di 'Pisa Sud Ovest' e di 'Pisa Sud Est'. "Una parte dei lavori - ha proseguito Sardu - coinvolge la zona della rotatoria di via Pietrasantina e con il Comune abbiamo individuato il periodo estivo che crea meno disagi possibili a questa parte della città, a causa della minore presenza di studenti universitari, vista la presenza del Polo didattico di Porta Nuova. Sono in tutto tre settimane di cantiere, con una lavorazione su doppi turni anche notturna e per Ferragosto contiamo di chiudere il cantiere. Il nostro intento è di attenersi in maniera rigida a questi tempi, ma vorrei evidenziare che si tratta di lavori inevitabili per risistemare il comparto fognario. Ci scusiamo in anticipo per i disagi che andremo a creare alla cittadinanza, ma confidiamo nella collaborazione con Comune, Pisamo e di Autolinee Toscane per ridurre le criticità".

"Abbiamo provveduto a realizzare percorsi alternativi per le linee che subiscono deviazioni a causa dei lavori - ha detto Luca Barsaglini, capo movimento provincia di Pisa di Autolinee Toscane - la linea urbana Lam Rossa verrà deviata su via Contessa Matilde, via Piave e via Rindi non dovrebbe comportare grosse problematiche per l’utenza. A questo proposito, ringraziamo l’amministrazione comunale perché ci dà la possibilità, grazie all’arretramento dei semafori, di far transitare i bus della Lam Rossa in via Rindi cosa altrimenti difficile a causa delle dimensioni delle stesse. Mentre, per quanto riguarda le linee extraurbane, in particolare quelle che servono il settore nord, Migliarino, Vecchiano, Viareggio e Metato, verranno deviate sul viale delle Cascine e poi sull’Aurelia e in ingresso città su via Conte Fazio. Si tratta di deviazioni significative ma dal punto di vista dei passeggeri non dovrebbero procurare grossi disagi".

I lavori di 'Pisa Centro' sono stati suddivisi in due parti. La prima, attualmente in corso, interessa l’area della Facoltà di ingegneria dell’Università, e prevede l’estensione dell’area servita dalla nuova fognatura e la sua prosecuzione fino alla linea ferroviaria. Saranno realizzati oltre 1.200 metri di nuove condotte fognarie lungo le vie Traini, Gabba, Cimabue, Diotisalvi, Giunta Pisano, Andrea Pisano e Barbaricina, per l’intercettazione degli allacci di scarico degli edifici. L’intervento consentirà di superare l’attuale fognatura mista, migliorando le performance ambientali del sistema di raccolta e depurazione delle acque, a beneficio dell’ambiente e del territorio. La seconda parte dell’intervento proseguirà nell’area di via Cammeo e via Nelli, fino al ricongiungimento delle nuove condotte fognarie con il depuratore di San Jacopo.

Modifiche al traffico veicolare

Una ordinanza firmata dal comandante della Polizia Municipale dispone che dalle ore 8 del prossimo lunedì 25 luglio alle ore 18 del 14 agosto siano adottati i seguenti provvedimenti temporanei di viabilità e sosta, nelle vie indicate sotto:

- (1° fase): interventi sulla viabilità e sosta nelle vie Cammeo, sottopasso viale delle Cascine, via C. Matilde, sottopasso via Pietrasantina e via Nelli: chiusura al traffico veicolare e pedonale sottopasso di via Pietrasantina e la soprastante via Nelli, con installazione di area cantiere lato nord di detta rotatoria; chiusura traffico veicolare sottopasso viale delle Cascine con direzione SS Aurelia - rotatoria delle Statue; in via Cammeo, con direzione via Niccolini - rotatoria delle Statue, istituzione di impianto semaforico mobile e obbligo di svolta a sinistra direzione viale delle Cascine e destra direzione via Contessa Matilde; in via Contessa Matilde con direzione via Piave - rotatoria delle Statue, istituzione impianto semaforico mobile, e obbligo di svolta a sinistra direzione via Cammeo; istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta (00/24), eccetto mezzi adibiti per l’esecuzione dei lavori; nell’area interessata ai lavori e ai provvedimenti di modifica viabilità e di restringimento carreggiata sulla via Cammeo e via C. Matilde; divieto di transito pedonale sul marciapiede interessato dai lavori con apposizione di segnaletica 'transito pedoni sul lato opposto'.

- (2° fase) interventi sulla viabilità e sosta nelle vie Cammeo, sottopasso viale delle Cascine, via Contessa Matilde, sottopasso via Pietrasantina e via Nelli: installazione di area da cantiere intersezione tra via Cammeo - rotatoria delle Statue - corsia sud viale delle Cascine già interessata dalla chiusura nella Fase 1^ con conseguente provvedimento, sulla via Cammeo, del restringimento di carreggiata lato ovest; chiusura al traffico veicolare e pedonale sottopasso di via Pietrasantina e la soprastante via Nelli; chiusura traffico veicolare sottopasso viale delle Cascine con direzione SS Aurelia - rotatoria delle Statue; in via Cammeo, con direzione via Niccolini - rotatoria delle Statue, istituzione di impianto semaforico mobile e obbligo di svolta a sinistra direzione viale delle Cascine e destra direzione via Contessa Matilde; in via Contessa Matilde con direzione via Piave - rotatoria delle Statue, istituzione impianto semaforico mobile, e obbligo di svolta a sinistra direzione via Cammeo; istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta(00:00/24:00), eccetto mezzi adibiti per l’esecuzione dei lavori, nell’area interessata ai lavori e ai provvedimenti di modifica viabilità e restringimento della carreggiata sulla via Cammeo e via Contessa Matilde; divieto di transito pedonale sul marciapiede interessato dai lavori con apposizione di segnaletica 'transito pedoni sul lato opposto'.

Modifiche al trasporto pubblico, linee urbane e extraurbane

A causa dei lavori verranno deviati anche alcuni percorsi delle linee urbane ed extraurbane di Autolinee Toscane. In particolare:

- Linee extraurbane 70, 120, 140, E03: percorsi regolari in uscita e ingresso in città, con probabili rallentamenti in corrispondenza dell’area di cantiere;

- Linee extraurbane 80, 875, E25: § Percorso uscita città, regolare su via Cammeo, sinistra viale Delle Cascine, destra via Aurelia, percorso regolare.

§ Percorso ingresso città, percorso regolare su via Aurelia con prosecuzione sulla stessa fino alla rotatoria di intersezione con via Livornese (quartiere Porta a Mare - Bar Livorno) inversione di marcia rotatoria, destra via Conte Fazio, via Stampace, percorso regolare.

- Linee urbane Lam rossa, 21: § Percorso in direzione cimiteri - via Palanche, percorso regolare via Bonanno, via Cammeo, destra via Contessa Matilde, sinistra via Piave, sinistra via Rindi, via Marmigliaio, destra via Pietrasantina, percorso regolare.

§ Percorso in direzione Stazione - Torre – centro città, percorso regolare via Pietrasantina fino intersezione con via Marmigliaio, sinistra via Marmigliaio, via Rindi, destra via Piave, destra via Contessa Matilde, sinistra via Cammeo, percorso regolare.