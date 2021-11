San Giuliano Terme: oltre 30mila euro di fondi per la manutenzione delle alberature

Parte oggi, mercoledì 3 novembre, il nuovo programma di manutenzione delle alberature in varie zone del territorio comunale sangiulianese, tra potature e abbattimenti. Supera i 30mila euro la cifra investita dall'amministrazione comunale per sette interventi:

- Potatura di 14 piante di platano in piazza Giovanni XXIII a Pontasserchio.

- Abbattimento di 7 piante di platano in viale Boboli, via XX Settembre e SS12 dell'Abetone e del Brennero affette da cancro colorato.

- Potatura di 4 piante di platano in piazza Ho Chi Minh ad Metato.

- Abbattimento di 2 piante di pino ubicate nel giardino della scuola materna "Peter Pan" in via San Giovanni ad Arena Metato.

- Fresatura di 3 ceppe ubicate in via Roma e in via Ulisse Dini, rispettivamente a San Giuliano Terme e a Gello (residui di precedenti abbattimenti).

- Abbattimento di un filare di pioppi (7 piante) ubicati nel resede della scuola elementare "Verdigi" di Pappiana a causa dell'interferenza dell'apparato radicale con i sottoservizi presenti. Sono compresi l'espianto delle ceppaie e il ripristino dello stato dei luoghi con terreno vegetale.

- Potatura dei 3 alberi presenti nell'area attrezzata in largo Di Vittorio nella frazione di Orzignano.

"Si tratta di interventi manutentivi necessari - commentano l'assessore all'Ambiente Filippo Pancrazzi e il sindaco Sergio Di Maio - per garantire la sicurezza di chi utilizza le strade del nostro territorio e di chi frequenta le scuole. Accanto a queste operazioni, successivamente, proseguiremo con il rinnovo del patrimonio arboreo del Comune, per il quale abbiamo già dedicato diverse risorse dall'inizio di questa legislatura".