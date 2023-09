Pisa accoglie i marinai d'Italia: tutto pronto per il 21° raduno nazionale

La città si prepara ad accogliere il 23 e 24 settembre prossimi il 21° raduno nazionale dei marinai d’Italia, che mancava dalla Toscana dal 1970. L’appuntamento sarà preceduto dalla 'Settimana del mare' che prende il via domenica 17 settembre con la inaugurazione di alcune mostre alla Stazione Leopolda. Organizzato dall’Associazione Nazionale Marinai d’Italia (A.N.M.I.) tramite il Gruppo Marinai di Pisa, il programma è stato presentato in Sala delle Baleari alla presenza del sindaco Michele Conti, del presidente dell’associazione nazionale marinai d’Italia ammiraglio di squadra (r) Pierluigi Rosati, e del presidente del Gruppo A.N.M.I. di Pisa contrammiraglio (r) Giorgio Galigani. Era presente anche il direttore del Cisam di Pisa contrammiraglio Mauro Galliussi.

"Il raduno nazionale dei marinai d’Italia è per Pisa un appuntamento importante, una bella occasione per tornare a collegare la nostra antica storia e tradizione con il mare - ha detto il sindaco - Abbiamo lavorato molto per accogliere e ospitare nel migliore dei modi le migliaia di visitatori attesi in città per tutta la settimana, in particolare per le giornate di sabato 23 e domenica 24 quando ci sarà la rassegna e il defilamento dei reparti della Marina Militare e della stessa associazione sui nostri lungarni. Voglio ringraziare i volontari dell’associazione che si sono adoperati, gli uffici comunali e anche l’avvocato Bonsangue che da vicesindaco ha lavorato perché questo obiettivo si potesse finalmente raggiungere. Credo che sarà una grande occasione di festa per la città, per i nostri cittadini ma anche per i tanti turisti che saranno sui lungarni a godere di questa grande festa della Marina militare".

"Torniamo in Toscana dopo 53 anni con il nostro raduno nazionale che avviene ogni quattro anni - ha detto il presidente dell’associazione nazionale Marinai d’Italia Pierluigi Rosati - con un programma che non si svolge solo per un fine settimana ma è articolato su più giorni con tante iniziative, anche di beneficenza e solidarietà. Il nostro obiettivo è portare il concetto della marittimità ai cittadini e in particolare alle giovani generazioni. E' importante che si capisca cosa vuol dire il mare che troppo spesso non viene riconosciuto. Gli appuntamenti principali sono sabato 23 e domenica 24 settembre quando Pisa vedrà oltre quattromila soci dell’associazione passeggiare per le strade della città e ammirarne la bellezza. Poi, domenica ci sarà il defilamento sui lungarni, con la presenza di alcuni reparti della Forza Armata, il sorvolo degli elicotteri e la sfilata dei soci".

"Prima di tutto mi preme dire che come Marinai d’Italia di Pisa siamo orgogliosi di ospitare il nostro raduno nazionale - ha detto il presidente del Gruppo A.N.M.I. di Pisa Giorgio Galigani - Ringrazio l’amministrazione comunale che ci ha supportati fin dall’inizio del progetto. Ora siamo alla fase finale e da domenica 17 settembre inizierà la 'Settimana del mare', con un programma articolato di conferenze, mostre, concorsi e anche una partita di calcio di solidarietà insieme alla Primavera del Pisa Sporting Club".

Il programma della 'Settimana del mare':

- Domenica 17 settembre

Ore 10, Stazione Leopolda: inaugurazione mostre istituzionali MMI, ANMI, Modellismo. Madrina dottoressa Isabella Campagnol.

- Lunedì 18 settembre

Orario mattinale, conferenze scuole MMI/ANMI (da ripetere per alcuni giorni).

- Martedì 19 settembre

Ore 9.45, Calci, località La Gabella: commemorazione e deposizione corona in ricordo dei Caduti del Monte Serra; a seguire, Santa Messa alla pieve di Calci e visita al sacrario sul Monte Serra.

Ore 16, Museo delle navi antiche di Pisa: conferenza a pannelli 'Configurazione delle navi militari e logistiche nel I e II sec. D.C.', a cura dell’ammiraglio di squadra (r) Cristiano Bettini; a seguire conferenza 'Gli scavi delle Navi Antiche a San Rossore', a cura del professor Andrea Camilli, direttore del museo.

- Mercoledì 20 settembre

Ore 9.30 - 12.30, Marina di Pisa, piazza Sardegna (acque interne/esterne diga foranea): attività in mare 'Esercitazione di soccorso in mare' a favore degli studenti, a cura della Guardia Costiera/associazioni di salvataggio/C.R.I. (attività con cani, moto d’acqua, mezzi navali, eli con soccorritore); Scuola vela/simulatore vela per gli studenti, a cura della sezione della Lega Navale di Pisa.

Ore 16, stadio comunale di Uliveto Terme: partita del Cuore fra le rappresentative MMI, Marina Nord e Pisa Sporting Club Primavera, a scopo benefico. Il ricavato sarà devoluto alle CC.RR.II. di Uliveto Terme e di San Giovanni alla Vena e alla Misericordia di Vico Pisano.

- Giovedì 21 settembre

Ore 16, Stazione Leopolda: premiazione concorso fotografico e concorso studenti.

Ore 17, Museo delle navi antiche di Pisa: conferenza 'Eroi sul mare, le imprese della Regia Marina nella Grande Guerra' a cura del professor Marco Gemignani.

Ore 19, hotel Duomo: conversazione 'Il rancio di bordo - da Noè alle portaerei', organizzato dal Rotary Club Pisa Galilei per raccolta fondi a favore del Progetto di Oncologia Pediatrica in Kosovo, promosso dall’associazione Nicola Ciardelli - Odv e Ets. (per adesioni: segretario@rotaryclubpisagalilei.it).

- Venerdì 22 settembre

Orario da definire, porto di Livorno: visite a bordo delle Unità Navali ormeggiate. Presenza (fino a domenica 24) in piazza Vittorio Emanuele II del Centro Mobile Informativo (C.M.I.) della Marina Militare.

Ore 10, ponte di Mezzo: alzabandiera ufficiale del 21° Raduno nazionale dei marina d’Italia.

Ore 11, Porta a Mare in Largo Marinai d’Italia: inaugurazione targa commemorativa del Raduno, donata dalla presidenza ANMI al Gruppo di Pisa, deposizione di corona al monumento al marinaio.

Ore 16, palazzo dei Dodici in piazza dei Cavalieri: conferenza 'Pisa, il riflesso del Mare', a cura della professoressa Gabriella Garzella.

Ore 18, chiesa di San Sisto: Santa Messa.

Sabato 23 settembre

Orario da definire, porto di Livorno: visite a bordo delle Unità Navali ormeggiate.

Ore 9.00 - 15, Officine Garibaldi: assemblea nazionale A.N.M.I.

Ore 10.30, Marina di Pisa: Regata velica, trofeo 21° Raduno Nazionale Marinai d’Italia, (Marina di Pisa - Luminella - Ship Light - Marina di Pisa). Quote di iscrizione per la partecipazione alla Regata devolute da parte della sezione della Lega Navale di Pisa a favore dell’Istituto Andrea Doria Assistenza Orfani Marina Militare.

Ore 17, teatro Verdi: concerto della Banda Musicale M.M.I.

Ore 17.30, Porto d Pisa: premiazione della Regata.

Ore 21, terrazza della Stazione Leopolda: Vin d’honneur per le autorità.

Domenica 24 settembre

Ore 9.00 - 13, lungarni: rassegna e defilamento dei reparti della Marina Militare e dei gruppi A.N.M.I. sul lungarno sud, da piazza San Paolo a Ripa d’Arno a Ponte della Fortezza.

Pomeriggio, porto di Livorno: visite a bordo delle Unità Navali ormeggiate.

Ore 18, ponte di Mezzo: cerimonia dell’ammainabandiera.