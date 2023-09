Medicina, scienza, musica: il programma di 'Cascina Europa'

La rassegna 'Cascina Europa', giunta alla sua terza edizione, con il contributo della Banca di Pescia e Cascina, patrocinata e co-finanziata dalla Regione Toscana, è pronta a tornare in pista con appuntamenti culturali e di approfondimento di alto livello. A luglio, all’interno di 'Metti una sera a Cascina', sono già andate in scena due serate per parlare dell’Osservatorio Gravitazionale Ego Virgo e della guerra in Ucraina. "La rassegna entra nel vivo - ha detto il sindaco Michelangelo Betti - con questa terza edizione che propone appuntamenti che spaziano su vari temi: torna ancora Virgo, una delle eccellenze del territorio, poi abbiamo Sogefarm, il concerto dell’Orchestra Giovanile Toscana e infine l’incontro con la direttrice della Reggia di Caserta. Siamo soddisfatti e orgogliosi di aver avuto ancora il riconoscimento della Regione Toscana, oltre a quello dell’istituto di credito cittadino, segno che ha posto attenzione all’attività culturale comunale".

Un calendario sostanzioso ma che deve essere ancora implementato, come ha sottolineato l’assessore alla cultura Bice Del Giudice. "Rispetto alle precedenti edizioni che si sono svolte nel periodo estivo avremo questo colpo di coda autunnale per garantire un maggior coinvolgimento della cittadinanza. Si parla di cultura declinata nelle sue varie forme, conservando sempre l’attenzione sulle eccellenze del territorio. Manca ancora nel programma un focus specifico sulla Città del Teatro con la nuova direttrice artistica, che entrerà in carica il 1° ottobre".

Primo appuntamento, dunque, in programma il 25 settembre: Sogefarm e Farmacie Comunali presenteranno alla Gipsoteca della della Biblioteca Comunale, alle 18.30, l’evento 'Il talento al servizio della cittadinanza', un approfondimento sul tema delle patologie diabetiche grazie alla partecipazione del professor Stefano Del Prato e della dottoressa Angela Dardano (modera il giornalista Massimo Marini). "Questo evento chiude un ciclo di incontri nelle nostre farmacie comunali - hanno spiegato le dottoresse Cristina Salvadori, coordinatrice di Sogefarm, e Cristiana Simonelli, direttrice della Farmacia Comunale 2 di Titignano -: in questo caso parleremo del diabete, una malattia subdola che quando mostra i suoi sintomi ha già fatto parecchi danni. Siamo lieti che possano intervenire direttamente Del Prato e Dardano, che hanno predisposto un questionario utile per individuare possibili soggetti a rischio diabete".

Gli appuntamenti proseguiranno il 27 settembre, sempre in Biblioteca Comunale alle 18.30, con 'Virgo e le onde gravitazionali', con la partecipazione dei ricercatori Pia Astone (INFN Roma), Giovanni Losurdo (INFN Pisa) e Maddalena Mantovani (EGO). Introduzione e moderazione a cura di Vincenzo Napolano, responsabile comunicazione di Ego Virgo. Il 29 settembre sarà protagonista l’Orchestra Giovanile Toscana alla Pieve di San Casciano (ore 21), con il concerto di musica da camera dal titolo 'Contrasti romantici', con la partecipazione del rinomato pianista cascinese Alessio Ciprietti.

Il 6 ottobre, invece, in Biblioteca (ore 18.30) Tiziana Maffei, direttrice della Reggia di Caserta, incontra la cittadinanza per celebrare il genio di Luigi Vanvitelli, architetto, ingegnere, musicologo, inventore, a 250 anni dalla sua morte. Sarà una riflessione sullo stato di salute dei musei statali italiani, partendo dalla Reggia di Caserta, residenza reale più grande al mondo per volume, dal titolo 'La Reggia di Caserta: una piattaforma di sperimentazione per la gestione partecipata del patrimonio culturale'. Modera la giornalista Lidia Luberto. La rassegna sarà chiusa da un ciclo di laboratori e letture a tema culturale e scientifico rivolto ai bambini ('Spicchi di Scienza'), sempre in Biblioteca.